أعلنت ، في بيان، أنها "تواصل عبر مديرية حماية المستهلك ومصالحها في المحافظات، الرقابة على الأسواق ومتابعة المخالفات أمام . ومن ٢ تشرين الثاني حتى ١٣ تشرين الثاني ٢٠٢٦، بلغ مجموع الكشوفات الميدانية ٢١٬١١٤ كشفًا، نُظّم على أثرها ١٬١١٩ محضر ضبط".



شملت المحاضر ٦٧٥ مخالفة في قطاع المولّدات الكهربائية، و٣٦١ مخالفة تتعلّق بسلامة السلع الغذائية وأسعارها وأوزانها، إلى جانب ٨٣ مخالفة في الأسعار والمقاييس والموازين وغيرها.



وفي إطار متابعة الإجراءات القانونية، أُحيل خلال الفترة نفسها ٩٨٣ محضرًا إلى القضاء المختصّ، بينها محاضر تعود إلى فترات سابقة. كما تلقّت الوزارة ٢٬٢٧٦ شكوى من المواطنين عبر قنوات الإبلاغ المعتمدة.



وعلى صعيد مطابقة المنتجات للمواصفات، أصدرت الوزارة ٣٣ قرارًا بتعليق التداول، و١٠ قرارات بالسماح بإعادة التداول بعد التحقّق من المطابقة.



ودعت "المواطنين إلى مواصلة الإبلاغ عن المخالفات، بما يساهم في توجيه الرقابة وحماية حقوق المستهلكين".



