اعتبرت وزيرة البيئة تمارا الزين أن الأضرار الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان "ترقى إلى توصيف الإبادة البيئية"، مشيرة إلى أن التفجيرات الواسعة لا تدمّر الأبنية فحسب، بل تطال الجغرافيا والهوية والذاكرة البيئية للمكان.
وجاء كلام الزين خلال إحياء اليوم الوطني للبيئة، الذي شهد إطلاق الدورة الأولى من "جائزة منى خليل للالتزام البيئي" لعام 2026، وتكريم زينب مقلّد وغسان جرادي تقديراً لجهودهما في حماية الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي.
وشدّدت الزين على أن حماية البيئة لا تتوقف رغم استمرار العدوان، مؤكدة مواصلة مسار التعافي البيئي ودعم المبادرات التي تربط حماية الطبيعة بحماية الإنسان وحقّه في الحياة الكريمة.
واستذكرت الزين الناشطة البيئية منى خليل، التي استشهدت متأثرة بإصابتها في قصف إسرائيلي استهدف منزلها في المنصوري، مؤكدة أن الجائزة السنوية ستواصل رسالتها في حماية السلاحف البحرية والبيئة.
وفي ملف الطاقة المتجددة، بحثت الزين مع المدير العام لشركة "Merit Invest SAL" جوزيف دقّاق التحضيرات لوضع حجر الأساس لمزرعة الطاقة الشمسية في بينو – عكار في 4 كانون الأول، إلى جانب إمكان إنشاء محطة مماثلة في موقع مطمر الناعمة واستثمار الغاز المنبعث من المطامر لإنتاج الكهرباء.
وأكدت أن هذه المشاريع تندرج ضمن خطة رفع حصة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى 30 في المئة بحلول عام 2035، مشددة على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع تجمع بين الطاقة النظيفة والإدارة المستدامة للنفايات.