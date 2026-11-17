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استقبل البطريرك الكاردينال قبل ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي، المحامي إبراهيم ألفرد طرابلسي، الذي قدّم إلى غبطته ثلاث دراسات قانونيّة تتناول قضايا كنسيّة ودستوريّة وتشريعيّة ذات أهميّة في الحياة القانونيّة والوطنيّة اللبنانيّة.تحمل الدراسة الأولى عنوان "الدور التشريعي للبابا فرنسيس"، وتتناول الدور الذي اضطلع به الحبر الأعظم في المجال التشريعي الكنسي. أمّا الدراسة الثانية، فتحمل عنوان "المادة التاسعة من ونظام الأحوال الشخصيّة في "، وتبحث في الضمانات الدستوريّة لحرّيّة المعتقد واحترام أنظمة الأحوال الشخصيّة للطوائف اللبنانيّة. وتتناول الدراسة الثالثة "إشكاليّة عدم إقرار ونشر مشاريع قوانين الأحوال الشخصيّة للطوائف المسيحيّة في لبنان"، وما تطرحه هذه المسألة من إشكاليّات قانونيّة وتشريعيّة تستدعي المعالجة.كانت المناسبة فرصة للتداول في عدد من القانونيّة والوطنيّة، ولا سيّما أوضاع المحامين الكنسيّين وضرورة الاعتراف بحقوقهم المهنيّة، والتحدّيات التي تواجه مهنة المحاماة، وأهميّة إبعاد العمل النقابي عن التجاذبات السياسيّة. وتناول اللقاء قضايا الأحوال الشخصيّة والزواج المدني، وضرورة احترام الخصوصيّات الدينيّة والحقوق الدستوريّة لمختلف الطوائف، بما يحفظ التعدّديّة التي يتميّز بها لبنان ويصون أسس العيش المشترك.في الشأن الوطني، تم عرض للأوضاع السياسيّة والأمنيّة الراهنة، حيث أعرب البطريرك عن قلقه حيال دقّة المرحلة التي يمرّ بها لبنان، وما يحيط بمستقبل الأوضاع الأمنيّة من تحدّيات، ولا سيّما في ما يتعلّق بدور الجيش اللبناني والقوّات الدوليّة العاملة في الجنوب.تطرّق البحث أيضًا إلى موضوع الحياد اللبناني، حيث أطلع طرابلسي غبطته على دراسات وأبحاث أُعدّت في هذا المجال، مؤكّدًا أهميّة اعتماد الحياد مدخلًا لحماية سيادة لبنان واستقراره وإبعاده عن صراعات المنطقة.وشدّد الجانبان على " أهميّة احترام الدستور والفصل بين السلطات، وترسيخ مفهوم الدولة والمؤسّسات، وتعزيز العيش المشترك القائم على الاحترام المتبادل وصون الحرّيّات والخصوصيّات الدينيّة".في ختام الزيارة، أعرب المحامي طرابلسي عن تقديره للبطريرك الراعي واهتمامه بالقضايا القانونيّة والوطنيّة، شاكرًا له استقباله، وملتمسًا صلاته وبركته.بعدها استقبل البطريرك نقيب أصحاب الأفران في ورجل الأعمال وصاحب مؤسسة "مولان دور" السيّد أنطوان سيف الذي عرض لغبطته واقع المؤسّسات الإنتاجيّة والتجاريّة في لبنان، والتحدّيات التي تواجهها في ظلّ الأزمة الاقتصاديّة وتراجع القدرة الشرائيّة وارتفاع تكاليف التشغيل.وأشار سيف إلى أنّ مؤسّسته، التي انطلقت في ثمانينيّات القرن الماضي، تمكّنت من الصمود رغم الحروب والأزمات المتلاحقة، وهي تؤمّن اليوم فرص عمل لأكثر من ألف موظّف وعامل، مؤكّدًا أنّ المحافظة على استمراريّة المؤسّسات اللبنانيّة تشكّل مسؤوليّة وطنيّة واجتماعيّة، لما لها من دور في حماية العائلات وتنشيط الحركة الاقتصاديّة.تناول اللقاء الأوضاع السياسيّة والأمنيّة الراهنة وانعكاساتها على مستقبل لبنان، وأعرب البطريرك الراعي عن قلقه حيال استمرار الأزمات وحالة عدم الاستقرار، مؤكّدًا "ضرورة التمسّك بالإيمان والأمل رغم صعوبة المرحلة"، وقال: "النفق طال، لكنّنا أبناء الرجاء".في ختام اللقاء، أعرب سيف عن أمله في أن تحمل الأعياد المقبلة انفراجًا اقتصاديًّا ينعكس إيجابًا على الأسواق والمواطنين، مؤكّدًا تمسّكه بلبنان وحرصه على استمراريّة المؤسّسات الإنتاجيّة والمحافظة على فرص العمل.