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وقالت إدارة الشؤون الداخلية والرياضة في حكومة ولاية برلين، في بيان، إن قرار الحظر يشمل جمعية "الإرشاد"، والمؤسسات التابعة لها "القائم" و"الثقلين" و"مركز قلم التعليمي".



وأضافت أن القرار دخل حيز التنفيذ فوراً، ويترتب عليه حل الجمعية والمؤسسات التابعة لها، وإغلاق مواقعها الإلكترونية، ومصادرة أصولها وممتلكاتها. كما حظرت نشر شعارات هذه المؤسسات أو استخدامها علناً.



وبالتزامن مع إعلان القرار، بدأت الشرطة في برلين، اعتباراً من الساعة السادسة صباحاً، تنفيذ عمليات تفتيش شملت مقار الجمعية والمؤسسات التابعة لها، إلى جانب منازل أعضاء مجالس إداراتها وأعضائها. أعلنت السلطات ، الثلاثاء، حظر جمعية "الإرشاد" وثلاث مؤسسات تابعة لها في برلين، على خلفية اتهامها بدعم " " تنظيمياً ومالياً، واستخدام أنشطتها ومنشآتها لنشر دعاية الحزب وأيديولوجيته داخل أوساط الجالية الشيعية.وقالت إدارة الشؤون الداخلية والرياضة في حكومة ولاية برلين، في بيان، إن قرار الحظر يشمل جمعية "الإرشاد"، والمؤسسات التابعة لها "القائم" و"الثقلين" و"مركز قلم التعليمي".وأضافت أن القرار دخل حيز التنفيذ فوراً، ويترتب عليه حل الجمعية والمؤسسات التابعة لها، وإغلاق مواقعها الإلكترونية، ومصادرة أصولها وممتلكاتها. كما حظرت نشر شعارات هذه المؤسسات أو استخدامها علناً.وبالتزامن مع إعلان القرار، بدأت الشرطة في برلين، اعتباراً من الساعة السادسة صباحاً، تنفيذ عمليات تفتيش شملت مقار الجمعية والمؤسسات التابعة لها، إلى جانب منازل أعضاء مجالس إداراتها وأعضائها.

وأوضحت السلطات أن عمليات التفتيش طالت 28 موقعاً، وتهدف إلى ضبط أدلة إضافية تتعلق بأنشطة الجمعية، والتحفظ على ما تبقى من أصولها وممتلكاتها.





وأرجعت شبرانغر قرار الحظر بصورة أساسية إلى ما وصفته بثبوت دعم الجمعية لحزب الله، مشيرة إلى أنها قدمت للحزب، إلى جانب الدعم التنظيمي والمالي، منصة لنشر دعايته وأيديولوجيته المناهضة للدستور الألماني داخل أوساط الجالية الشيعية في برلين.



وأضافت أن الجمعية استخدمت أنشطة العمل مع الشباب، على غرار كشافة "الإمام المهدي" في ، فضلاً عن مسجدها المعروف باسم "مركز القائم" في حي نويكولن ببرلين، لنشر هذه الأفكار.



ورحبت شبرانغر بصدور قرار الحظر، مشيرة إلى أن الجمعية كانت موضع اشتباه طويلة بسبب صلاتها المحتملة بحزب الله.



وأوضحت أن في برلين تعاونت مع المدعي العام الاتحادي، والنيابة العامة في برلين، والسلطات الاتحادية، ومكاتب حماية ، إلى جانب وزارات داخلية أخرى، في إطار مراجعة عدد كبير من البيانات والمعلومات المتعلقة بأنشطة الجمعية. وقالت إيريس شبرانغر، عضو مجلس الشيوخ في برلين المسؤولة عن الشؤون الداخلية والرياضة، إن تقييم السلطات خلص إلى أن جمعية "الإرشاد" تنشط في برلين، وتعارض التفاهم بين الشعوب، كما أن أهدافها وأنشطتها تخالف القوانين الجنائية.وأرجعت شبرانغر قرار الحظر بصورة أساسية إلى ما وصفته بثبوت دعم الجمعية لحزب الله، مشيرة إلى أنها قدمت للحزب، إلى جانب الدعم التنظيمي والمالي، منصة لنشر دعايته وأيديولوجيته المناهضة للدستور الألماني داخل أوساط الجالية الشيعية في برلين.وأضافت أن الجمعية استخدمت أنشطة العمل مع الشباب، على غرار كشافة "الإمام المهدي" في ، فضلاً عن مسجدها المعروف باسم "مركز القائم" في حي نويكولن ببرلين، لنشر هذه الأفكار.ورحبت شبرانغر بصدور قرار الحظر، مشيرة إلى أن الجمعية كانت موضع اشتباه طويلة بسبب صلاتها المحتملة بحزب الله.وأوضحت أن في برلين تعاونت مع المدعي العام الاتحادي، والنيابة العامة في برلين، والسلطات الاتحادية، ومكاتب حماية ، إلى جانب وزارات داخلية أخرى، في إطار مراجعة عدد كبير من البيانات والمعلومات المتعلقة بأنشطة الجمعية.

وأضافت أن أحكام الإدانة النهائية الصادرة مؤخراً بحق مسؤولين في حزب الله داخل أسهمت أيضاً بصورة مهمة في اتخاذ قرار الحظر. (إرم نيوز)