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يقف" " اليوم أمام مجموعة من التحديات السياسية الكبرى، في ظل التحولات التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها المباشرة على الساحة . وبالرغم من أن قيادة " " تنطلق من فرضية أن واقعها السياسي والشعبي اليوم أفضل مما كان عليه خلال السنوات الماضية، فإن ثمة أزمات فعلية تواجه "التيار" ، ولا يبدو أن تجاوزها سيكون سهلاً، خصوصاً مع اقتراب الاستحقاقات السياسية والانتخابية المقبلة.ينطلق "التيار" في مقاربته للمرحلة الحالية من فكرة أن وجوده في يمنحه هامشاً واسعاً للتحرك السياسي والإعلامي، ويتيح له مهاجمة السلطة الحاكمة وانتقاد أدائها، بعدما كان طوال السنوات الماضية في موقع الدفاع عن نفسه وعن أداء العهد السابق. ولعل "التيار" يراهن على أن إخفاق السلطة الحالية في تحقيق الإصلاحات الموعودة سيثبت للرأي العام اللبناني أنه لم يكن المسؤول عن الفشل في المرحلة السابقة، وأن القوى السياسية التي حمّلته مسؤولية الانهيار لم تتمكن بدورها من تحقيق أي إنجاز جدي بعد وصولها إلى السلطة.لكن أزمة "التيار" تبدو أعمق من ذلك بكثير، وتحديداً على الصعيد الشعبي، اذ يدرك"التيار" جيداً أن جزءاً أساسياً من قاعدته الشعبية التي خسرها خلال السنوات الماضية، والتي كانت تتشكل في جانب كبير منها من أبناء الطبقة الوسطى المسيحية، بدأ يجد في رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون شخصية تعبّر، بشكل أو بآخر، عن تطلعاته السياسية. وهذا أمر يحمل الكثير من المخاطر بالنسبة إلى "التيار" ، الذي كان يراهن جزء من شعبيته مع تراجع خصومه في الساحة المسيحية.فالمشكلة بالنسبة إلى "التيار" هي أن الخسائر السياسية والشعبية التي تتعرض لها لا تصب بالضرورة في مصلحته، بل إن المستفيد الأول منها قد يكون رئيس الجمهورية. وهذا يعني أن "التيار" قد لا يتمكن من استثمار التراجع القواتي، بالرغم من أن هذا التراجع كان يفترض، وفق الحسابات السياسية التقليدية، أن يشكل فرصة جدية له لاستعادة حضوره في الشارع المسيحي.إلى جانب ذلك، يعاني " الحر" من أزمة حقيقية على صعيد التحالفات السياسية. فالقوى السياسية السنيّة لا تبدو راغبة في بناء تحالفات جدية معه، في حين أن القوى الشيعية لا تزال بعيدة عن أي تقارب سياسي فعلي مع "التيار" ، بالرغم من بعض التواصل الذي قد يحصل بين الحين والآخر. أما القوى المسيحية الأساسية، فهي في موقع الخصومة السياسية والانتخابية معه.ولعل الطرف السياسي الوحيد الذي تبدو إمكانية التحالف معه قائمة اليوم هو " "، خصوصاً أن "الحزب والتيار" يتقاطعان في عدد لا بأس به من المواقف السياسية، وباتا في موقع سياسي متقارب نسبياً حيال بعض الملفات الداخلية. لكن ترجمة هذا التقاطع إلى تحالف سياسي وانتخابي تبقى مرتبطة برغبة الاشتراكي نفسه ومدى اقتناعه بجدوى الذهاب نحو تفاهم من هذا النوع.وهنا تكمن إحدى أبرز أزمات "التيار الوطني الحر"، إذ إن عدداً من القوى السياسية بات ينظر إلى التحالف معه على أنه تحالف غير مربح سياسياً أو انتخابياً، الأمر الذي يصعّب على "التيار" مهمة إعادة بناء شبكة علاقاته الداخلية.وعليه، فإن التحدي الأساسي أمام "التيار" في المرحلة المقبلة لن يكون في كيفية ممارسة المعارضة أو رفع مستوى المواجهة مع السلطة، بقدر ما سيكون في قدرته على استعادة جاذبيته الشعبية والسياسية، وإقناع القوى الأخرى بأن التحالف معه لا يزال يشكل قيمة مضافة لها. فالبقاء في المعارضة قد يعيد إلى "التيار" جزءاً من وهجه السياسي، لكنه لن يكون كافياً لإخراجه من عزلته.