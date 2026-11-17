تتجاوز أهمية الزيارة المرتقبة لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب للبنان منتصف الشهر المقبل، بدعوة رسمية من رئيس الجمهورية ، حدود الزيارة البروتوكولية، لتكتسب أبعاداً سياسية ووطنية تتصل بموقع ودوره، في مرحلة تشتد فيها الانقسامات الداخلية وتتعاظم الحاجة إلى تحصين العيش المشترك.

فالزيارة، بما يمثله الأزهر من مرجعية إسلامية عربية ذات امتداد تاريخي، تحمل رسالة دعم للاعتدال والحوار، وتعيد التأكيد على أن حماية التعددية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال المواطنة والشراكة المتكافئة، بعيداً من منطق الغلبة والاستقواء الطائفي.لكن الأهمية لا تقف عند حدود الرسائل المعنوية. فثمة تعهد سابق لشيخ الأزهر بإعادة افتتاح المعهد الأزهري في ، وتزويده بالأساتذة والمناهج والكتب اللازمة، فضلاً عن الاستعداد لتعزيز المنح الدراسية للطلاب اللبنانيين وتدريب الأئمة والوعاظ. كما سبق أن طُرحت فكرة عقد مؤتمر ـ إسلامي في بيروت، برعاية الأزهر، لترسيخ مبادئ الأخوّة الإنسانية والمواطنة والتسامح.والأهم أن تكون للزيارة محطة في بكركي، بما تحمله من دلالة على الشراكة الإسلامية ـ ، خصوصاً أن شيخ الأزهر كان شريكاً للبابا فرنسيس في توقيع وثيقة الأخوّة الإنسانية، التي أرست مفهوماً متقدماً للعلاقة بين الأديان، قائماً على المواطنة والكرامة الإنسانية.فلبنان الذي يواجه تحديات تتصل بسيادته ووحدته ومستقبله، لا يحتاج إلى من يكرّر أمامه أهمية التعايش، بقدر ما يحتاج إلى من يساعده على حماية مقومات هذا التعايش، وفي مقدمها الدولة الواحدة والمواطنة المتساوية.