بحث مع وفد من مجلس إدارة ، برئاسة سامي حسن ، خطة لتطوير معامل إنتاج الطاقة الكهرومائية وتحسين إدارة الموارد المائية، إلى جانب مشاريع في الجنوب والبقاع.

وقال علوية بعد اللقاء إن سلام اطّلع على إمكان استخدام الكهرباء التي تنتجها معامل لتغذية المرافق العامة الحيوية وضمان استمرار عملها. وأضاف أن البحث تناول مستجدات قرض المخصّص لتأهيل المعامل، مشيراً إلى تكليف الاستشاري، بدعم من سلام، بمتابعة مشروع تأهيلها وتحديثها.

وأكّد سلام دعمه للمؤسسات العامة، مشدّداً على ضرورة التنسيق بينها لتفادي تعطيل المرافق وضمان استمرار خدماتها للمواطنين.