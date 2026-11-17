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بحث رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مع وفد من مجلس إدارة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، برئاسة سامي حسن علوية، خطة المجلس الجديد لتطوير معامل إنتاج الطاقة الكهرومائية وتحسين إدارة الموارد المائية، إلى جانب مشاريع الري في الجنوب والبقاع.
وقال علوية بعد اللقاء إن سلام اطّلع على إمكان استخدام الكهرباء التي تنتجها معامل الليطاني لتغذية المرافق العامة الحيوية وضمان استمرار عملها. وأضاف أن البحث تناول مستجدات قرض البنك الدولي المخصّص لتأهيل المعامل، مشيراً إلى تكليف الاستشاري، بدعم من سلام، بمتابعة مشروع تأهيلها وتحديثها.
وأكّد سلام دعمه للمؤسسات العامة، مشدّداً على ضرورة التنسيق بينها لتفادي تعطيل المرافق وضمان استمرار خدماتها للمواطنين.