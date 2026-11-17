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نظّم اتحاد بلديات ، برعاية للزراعة المهندس لويس ، في إطار الجهود التي تبذلها لتعزيز الصحة الحيوانية والسلامة العامة وإرساء منظومة وطنية مستدامة لإدارة أعداد الكلاب الشاردة، لقاء موسعا مع رؤساء البلديات، خصص لإطلاق الحملة الوطنية لإدارة أعداد الكلاب الشاردة في قرى وبلدات قضاء جبيل، وفق المنهجية العلمية المعتمدة (TNVR).حضر اللقاء النائب زياد حواط، مدير الحيوانية الدكتور إلياس إبراهيم،ورئيس مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي البيطري الدكتور يحيى خطار، رئيس مصلحة الصحة الحيوانية الدكتور إلياس شعبان ورؤساء البلديات.وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للحملة الوطنية التي أطلقتها وزارة الزراعة في عدد من المناطق اللبنانية، ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى معالجة ظاهرة الكلاب الشاردة وفق أسس علمية وبيطرية، والانتقال من المعالجات الظرفية إلى حلول مستدامة، تراعي مقتضيات الصحة العامة والسلامة المجتمعية والرفق بالحيوان.لحود: شراكة مؤسساتية لمعالجة مستدامةوأكد لحود "أن وزارة الزراعة تعمل على قيادة الجهود الوطنية وتنسيقها لمعالجة هذه الظاهرة، بالتعاون مع البلديات والسلطات المحلية"، مشددا على "أن نجاح الحملة يتطلّب تكامل الأدوار والمسؤوليات، وتوحيد الإمكانات الفنية والبشرية واللوجستية ووضع آليات تنفيذية واضحة تضمن فاعلية التدخلات الميدانية واستدامتها".وأشار إلى "أهمية اعتماد مقاربة علمية ومسؤولة تعالج الأسباب الفعلية لتنامي أعداد الكلاب الشاردة، وتحدّ من المخاطر الصحية المرتبطة بها، بعيداً عن الممارسات العشوائية والحلول الآنية التي لا تفضي إلى نتائج مستدامة". وتستند الحملة إلى منهجية (TNVR)، التي تقوم على أربع مراحل أساسية ومتكاملة، تشمل الإمساك الآمن بالكلاب الشاردة (Trap)، وتعقيمها جراحياً (Neuter)، وتلقيحها، ولا سيما ضد داء الكلب (Vaccinate)، وإعادتها إلى المواقع التي جرى التقاطها منها (Return)، بعد التأكد من تعافيها وملاءمة إعادتها، وفق التقييم البيطري المختص.وتترافق هذه الإجراءات مع توثيق الحيوانات ومتابعة أوضاعها الصحية، بما يساهم في ضبط تكاثرها تدريجياً، والحد من مخاطر انتقال الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، ولا سيما داء الكلب، وتعزيز مؤشرات الصحة الحيوانية والسلامة العامة.وتنسجم هذه المنهجية مع مفهوم "الصحة الواحدة"(One Health)، الذي يرتكز على الترابط الوثيق بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة، ويشكّل أحد المرتكزات الأساسية للمقاربات الحديثة في إدارة المخاطر الصحية والبيئية".ودعا لحود البلديات إلى تعزيز التعاون مع وزارة الزراعة وفرقها الفنية والبيطرية المختصة وتفعيل آليات التنسيق الميداني وتبادل المعلومات وتحديد مناطق الأولوية وتأمين الدعم اللوجستي اللازم لتنفيذ الحملة وتوسيع نطاقها، بما يضمن انتظام التدخلات واستمراريتها".وتؤكد وزارة الزراعة، من خلال هذه الحملة، أهمية ترسيخ الشراكة المؤسساتية مع السلطات المحلية، وتعزيز الوعي المجتمعي والمسؤولية المشتركة، وصولاً إلى منظومة وطنية فاعلة لإدارة أعداد الكلاب الشاردة، تحمي صحة الإنسان، وتصون سلامة المجتمع، وتحترم مبادئ الرفق بالحيوان، وتكرّس الحلول العلمية والمستدامة نهجاً في إدارة التحديات الصحية والبيئية.