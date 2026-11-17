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أكد رئيس حزب " " سمير جعجع أن "القوات أصبحت أقرب من أي وقت مضى إلى تحقيق الأهداف التي تناضل من أجلها، من دون أن يعني ذلك أنها بلغت الغاية المنشودة"، مشدداً على أن "استكمال المسيرة يتطلّب مزيداً من التنظيم والفاعلية وتحمّل المسؤولية على مختلف المستويات الحزبية". وقال: "إذا كنّا في السابق على مسافة كيلومترين من تحقيق أهدافنا، فنحن اليوم على مسافة 300 متر، لكن علينا أن نجتاز هذه المسافة المتبقية"، معتبراً أن" الرهان الأساسي في هذه المرحلة هو على الأجيال الشابة، وعلى قدرتها على تحويل إيمانها بالقضية إلى عمل منتج وفاعل في المجتمع".كلام جعجع جاء خلال لقائه وفد طلاب دائرة في مصلحة طلاب "القوات" ، في المقر العام للحزب في معراب، في حضور الأمين المساعد لشؤون المصالح نبيل أبو جودة، رئيس مصلحة الطلاب أنطوني رياشي، رئيس دائرة الشمال في المصلحة رالف حلال، وأعضاء مكتب المصلحة، رئيس خلية جامعة سيدة اللويزة – برسا ريكاردو أيوب، رئيس خلية جامعة العائلة المقدسة – البترون جوي عساكر وأعضاء مكتب الدائرة.وشدّد جعجع على أن "القوات ليست حزباً سياسياً بالمعنى الضيّق للكلمة، بل مؤسسة مجتمعية تحمل على عاتقها مسؤولية مجتمع بأكمله ومستقبل اللبنانيين الأحرار في ، مؤكداً أن القضية التي تناضل من أجلها تتخطى الحسابات الحزبية والانتخابية، وترتبط بمسيرة تاريخية تمتد جذورها إلى نحو 1400 عام، وبالنضال المستمر للمحافظة على الوجود الحر في هذه الأرض".وفي رسالة خاصة إلى الشباب، دعا جعجع الطلاب إلى "التمسّك بأرضهم وعدم التفكير في الهجرة الدائمة، باستثناء السفر الموقت بهدف التخصص واكتساب الخبرات والعودة إلى لبنان"، معرباً عن ثقته بأن "تحسّن الأوضاع سيتيح عودة الذين اضطروا إلى مغادرة البلاد". وأكد أن "الأولوية في المرحلة الراهنة هي المحافظة على الشباب الموجودين في لبنان، باعتبارهم الخميرة الأساسية التي ستُبنى عليها انطلاقته المستقبلية"، قائلاً: "الله خلقنا هون تنخدم هون، ما خلقنا هون تنروح نخدم بفرنسا أو بأوستراليا أو بكندا"، مشدداً على أن" الأرض التي دُفن فيها الآباء والأجداد وأجيال متعاقبة من اللبنانيين هي أرض مقدّسة بالنسبة إليهم، تستحق الجهود والتضحيات كلها للمحافظة عليها".وتطرّق جعجع إلى طبيعة الدور الذي تضطلع به "القوات" في المجتمع، معتبراً أن "اختزالها بمفهوم الحزب السياسي التقليدي لا يعبّر عن حقيقة رسالتها ولا عن حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقها". وتوجّه إلى الطلاب، "ولا سيما رالف حلال وريكاردو أيوب وجوي عساكر"، موضحاً أن "القوات تحمل همّ مجتمع بأكمله، وأن القضية التي تناضل من أجلها لم تعد مجرد قضية حزبية، بل أصبحت مرتبطة بمصير المجتمع ومستقبل اللبنانيين الأحرار في وطنهم".وفي هذا السياق، ميّز بين مفهوم المؤسسة المجتمعية ومفهوم المؤسسة الاجتماعية، موضحاً أن "دور القوات لا يقتصر على تقديم المساعدات أو توزيع الحصص الغذائية، بل يتمثّل في العمل من أجل المجتمع ككل، والدفاع عن مقومات وجوده وحريته ومستقبله"، مؤكداً أن "هذه المسؤولية تقع على عاتق كل شاب وشابة من المنتمين إليها". وقال: "إذا لم يكن هناك قوات، لا أعرف ما إذا كان هناك مستقبل للبنانيين الأحرار في لبنان"، معتبراً أن "هذا الواقع يضع على عاتق القواتيين مسؤولية كبيرة، ويجعل انتماءهم إلى الحزب مدعاة فخر واعتزاز، بالنظر إلى ما يتمتع به من حماسة وعصب تنظيمي، وما يحمله من مشاريع حاضرة ومستقبلية".وشدّد على أن "الاعتزاز بالانتماء لا يكفي وحده، بل يجب أن يقترن بإدراك حجم المسؤولية والاستعداد لتحمّلها"، موضحاً أن "نجاح القضية لا يمكن أن يُبنى على جهود شخص واحد، مهما بلغت مسؤولياته أو موقعه". وأكد استعداده "لتحمّل كامل المسؤوليات الملقاة على عاتقه"، لكنه لفت في المقابل إلى أن "المسؤولية موزّعة على مختلف المستويات الحزبية، من ونواب الحزب ووزرائه ومنسّقي المناطق ورؤساء المصالح والدوائر والخلايا، وصولاً إلى كل منتسب وناشط، بحيث يكون كل فرد مسؤولاً عن أداء دوره من موقعه، وعن الإسهام في تحقيق الأهداف المشتركة".وفي معرض تقييمه للمرحلة الراهنة، رأى جعجع أن "القوات اللبنانية باتت أقرب من أي وقت مضى إلى تحقيق أهدافها"، مستدركاً بأن "الاقتراب من الهدف لا يعني الوصول إليه". وضرب مثالاً على ذلك بأن المسافة التي كانت تفصل الحزب عن تحقيق أهدافه، إذا ما قُدّرت سابقاً بكيلومترين، أصبحت اليوم نحو 300 متر، إلا أن اجتياز هذه المسافة الأخيرة يبقى مشروطاً بمزيد من العمل والتنظيم والفاعلية. وشدّد على أن "المرحلة المقبلة تتطلّب تعزيز الأداء التنظيمي ورفع مستوى الالتزام والاستفادة من الطاقات الموجودة في صفوف الحزب"، مؤكداً أن "الرهان الأكبر هو على الأجيال الجديدة، وفي طليعتها الطلاب والشباب، الذين يُنتظر منهم أن يكونوا عناصر فاعلة في المجتمع، وقادرين على تحمّل المسؤوليات التي تفرضها المرحلة".ودعا الطلاب إلى أن يكونوا " أشخاصاً صالحين وأقوياء وناجحين في حياتهم الدراسية والمهنية والاجتماعية"، معتبراً أن "من يريد حمل قضية كبيرة لا يمكنه أن يكون فاشلاً في مجتمعه، لأن النجاح الشخصي والمهني والاجتماعي يشكّل ركيزة أساسية للقدرة على خدمة القضية وتحقيق أهدافها".وانطلاقاً من الدور الذي يعوّل فيه على الشباب، شدّد جعجع على" ضرورة المحافظة على الإيمان بالقضية وبمستقبل لبنان"، داعياً الطلاب إلى "عدم التفكير في الهجرة الدائمة"، ومميّزاً بينها وبين السفر الموقت بهدف التعلّم والتخصص واكتساب الخبرات. وأوضح أنه لا يعارض سفر الشباب إلى الخارج لسنتين أو ثلاث أو حتى أربع سنوات من أجل متابعة تخصص علمي أو الخضوع لتدريب مهني أو اكتساب خبرة عملية، شرط أن يبقى هدفهم النهائي العودة إلى لبنان وتوظيف ما اكتسبوه في خدمة مجتمعهم ووطنهم.وأعرب عن أمله في أن" يؤدي تحسّن الأوضاع في لبنان إلى عودة الذين اضطروا إلى مغادرته"، مشيراً إلى أن" الأهم في الوقت الحاضر هو المحافظة على الشباب الذين ما زالوا مقيمين فيه، لأنهم يشكّلون الخميرة الأساسية لأي انطلاقة مستقبلية، والتي ستتيح للبنانيين، عند تحسّن الظروف، استعادة طاقاتهم ومكانتهم في وطنهم".وجدّد شكره للطلاب على جهودهم، داعياً إياهم إلى " إدراك البعد التاريخي للقضية التي يحملونها"، ومؤكداً أن "مشاركتهم في العمل القواتي لا ينبغي أن تُختزل بمجرّد الانتساب إلى حزب يسعى إلى الفوز بمقعد نيابي أو تحقيق مكاسب انتخابية، بل بالانخراط في قضية تاريخية بدأ النضال من أجلها قبل نحو 1400 سنة".وشدّد على أن "هذا البعد التاريخي يفرض التمسّك بالأرض والعمل من أجلها، قائلاً إن الله خلق اللبنانيين في أرضهم لكي يخدموها، لا لكي يغادروها ويكرّسوا طاقاتهم لخدمة بلدان أخرى، من فرنسا إلى أوستراليا وكندا". وذكّر بأن" الآباء والأمهات والأجداد وأجداد الأجداد، وجميع الأجيال التي سبقت، دُفنوا في هذه الأرض، ما يجعلها بالنسبة إليهم أرضاً مقدّسة"، مؤكداً أن" الغاية من النضال والعمل السياسي والحزبي هي المحافظة عليها، وضمان استمرار الوجود الحر فيها".وفي السياق نفسه، لفت إلى أن" القضية لا ينبغي أن ينتهي بانتهاء المرحلة الجامعية أو بمغادرة مصلحة الطلاب، بل يجب أن يستمر طوال الحياة، ولو اختلفت أشكاله ومستوياته تبعاً للظروف الشخصية والمهنية والعائلية". وأوضح أن "انتقال الشاب من الحياة الجامعية إلى العمل وتأسيس مستقبله المهني والعائلي، وما قد يرافق ذلك من انشغالات تستمر أربع أو خمس سنوات، أمر طبيعي ومفهوم، ولا سيما عندما يسعى إلى تأسيس عمله ومنزله وتكوين عائلة، إلا أن هذه المسؤوليات يجب ألا تقطع صلته بالحزب والقضية التي يؤمن بها".ودعا الطلاب إلى " المحافظة على ارتباطهم الدائم بالقوات اللبنانية، والعودة إلى المشاركة الفعلية في العمل الحزبي كلما سمحت لهم ظروفهم ووقتهم بذلك"، معتبراً أن " استمرارية الالتزام على هذا النحو هي التي تضمن انتقال القضية من جيل إلى جيل، وتؤمّن للأبناء مستقبلاً أفضل بكثير من الواقع الذي ورثه الجيل الحالي".وكان جعجع قد استهل كلمته بالتعبير عن اعتزازه بما حققه الطلاب في الانتخابات الطلابية، قائلاً لرئيس مصلحة الطلاب أنطوني رياشي: «بالفعل يا أنطوني، شيء يكبّر القلب»، قبل أن يرحّب بالحاضرين ويوجّه إليهم الشكر على جهودهم، مؤكداً أن "أي عمل لا يمكن أن يقوم من دون أشخاص يتحمّلون مسؤولية إنجازه، وأن أي انتصار لا يتحقق من دون من يعمل ويضحّي من أجله".وهنّأ الطلاب على النتائج التي حققوها، ولا سيما في جامعة سيدة اللويزة – برسا، رغم الظروف الأكثر دقّة وصعوبة مقارنة بالعام الماضي، معتبراً أن وضوح النتيجة يعكس حجم الجهد المبذول والإصرار على خوض الاستحقاق الانتخابي.وانطلاقاً من هذه النتائج، دعا الطلاب إلى قراءة تاريخ الشمال الحديث، والعودة ثلاثين أو أربعين أو خمسين سنة إلى الوراء، لفهم التحولات التي شهدتها المنطقة، وكيف انتقلت من واقع سياسي واجتماعي مختلف إلى ما تنعم به اليوم من حريات سياسية وقدرة على التحرّك والعمل والتعبير.وأوضح أن " الشمال لم يكن دائماً على الصورة التي يعرفها الجيل الحالي، وأن ما تحقق لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة نضال متواصل خاضته أجيال متعاقبة على مدى عقود، ضحّت وعملت من أجل تغيير المعادلات القائمة وانتزاع مساحات الحرية التي يتمتع بها الشباب اليوم". وشدّد على أن" مسؤولية الجيل الحالي لا تقتصر على المحافظة على هذه المكتسبات، بل تتعداها إلى تطوير الواقع القائم ونقله باستمرار نحو الأفضل"، معتبراً أن " الوفاء لتضحيات الأجيال السابقة يكون باستكمال المسيرة التي بدأتها، لا بالاكتفاء بالاستفادة من نتائجها".واختتم جعجع كلمته بتجديد التهنئة للطلاب على نتائج الانتخابات الطلابية، داعياً إياهم إلى " المحافظة على الحماسة نفسها والاستعداد منذ الآن للاستحقاق المقبل، قبل أن يتوقف، في أجواء من المزاح، عند خسارة المقعد الوحيد في كلية إدارة الأعمال في جامعة سيدة اللويزة – برسا". ولفت، مازحاً، إلى أن "لقوات لم تكن تاريخياً قويّة في الـBusiness لذلك لم توفق في كليّة إدارة الأعمال"، داعياً الطلاب إلى "عدم الانزعاج من النتيجة، بل إلى مضاعفة الجهود لتغييرها في الانتخابات المقبل"ة، قائلاً: "حضّروا حالكم السنة الجاية، Business وغير Business، ناخدها كلها سوا"، مؤكداً أن "المطلوب مواصلة العمل لتعزيز الحضور القواتي في مختلف الكليات والاختصاصات".وكان اللقاء قد استُهل بالنشيد الوطني ونشيد "القوات اللبنانية"، تلاه كلمة لرئيس مصلحة الطلاب أنطوني رياشي، توجّه فيها بالشكر إلى رئيس دائرة الشمال رالف حلال، ورئيس خلية جامعة العائلة المقدسة – البترون جوي عساكر، ورئيس خلية جامعة سيدة اللويزة – برسا ريكاردو أيوب، وجميع الطلاب الذين ساهموا في تحقيق النتائج الانتخابية، مشدداً على أهمية ترجمة هذه النتائج إلى حضور فاعل في الحياة السياسية والحزبية اليومية، من خلال انخراط الشباب في مختلف أجهزة الحزب ومصالحه ومناطقه، وعدم حصر نشاطهم بالمرحلة الجامعية. واعتبر أن مصلحة الطلاب تشكّل محطة تأسيسية في مسيرة الالتزام الحزبي، ينبغي أن تتواصل بعدها المسؤوليات على امتداد لبنان، بما يعزّز قدرة "القوات" على خوض الاستحقاقات المقبلة، ويؤكد، بحسب تعبيره، اختيار الطلاب والشباب للخط السيادي الذي تمثّله "القوات اللبنانية" بقيادة جعجع.كما تناوب على الكلام كلٌّ من رئيس دائرة الشمال في المصلحة رالف حلال، الذي اعتبر أن" الانتخابات الطالبية في الشمال أظهرت تمسّك الطلاب القواتيين بقناعاتهم، في مواجهة التحالفات والضغوط والتهديدات التي قال إنها رافقت الاستحقاق"، مشيراً إلى أن "نتائج جامعتي سيدة اللويزة – برسا والعائلة المقدسة – البترون جاءت ثمرة سنوات من العمل وتراكم الثقة". وشدّد على أن"المرحلة المقبلة تفرض إثبات الجدارة بهذه الثقة"، موجّهاً الشكر إلى منسقيات "القوات" ومراكزها في الشمال على دعمها، ومجدداً العهد بمواصلة العمل لتعزيز الحضور القواتي في مختلف جامعات المنطقة، مؤكداً أن "مفتاح الشمال في يد جعجع منذ زمن طويل، وأن الشمال "من المدفون إلى القبيّات يصرخ قوات".وعرض رئيس خلية جامعة سيدة اللويزة – برسا ريكاردو أيوب بدوره نتائج الانتخابات الطالبية التي فازت فيها "القوات" بخمسة مقاعد من أصل ستة، اعتماداً على أصوات طلابها حصراً، فيما خسرت المقعد السادس في كلية إدارة الأعمال بفارق ثلاثة أصوات فقط، مؤكداً " العزم على مضاعفة الجهود لتحقيق الفوز بالمقاعد الستة كاملة في الاستحقاق المقبل". واعتبر أن "المعركة الانتخابية ليست سوى محطة في مسيرة أوسع لتعزيز مشاركة الشباب في الحياة العامة وتمسّكهم بوطنهم"، موجّهاً تحية إلى روح الرفيق الراحل شربل عظيمة، مستذكراً دوره في ترسيخ الحضور القواتي داخل الجامعة.أما رئيس خلية جامعة العائلة المقدسة – البترون جوي عساكر، فأكد أن "فوز القوات بالمقاعد الستة عشر كاملة بالتزكية يعكس حجم الثقة التي تحظى بها بين الطلاب، ويشكّل ثمرة عمل تراكمي ومسيرة نضالية متجذّرة في تاريخ البترون"، مستذكراً في هذا الإطار ماري وحنّا مارون. وشدّد على أن "النتيجة ترتّب مسؤولية تجاه الطلاب والرفاق الذين أسهموا في تحقيقها"، مجدداً العهد بـ"مواصلة المسيرة إلى جانب جعجع والقوات اللبنانية"، مؤكداً أن "البترون ستبقى عرين القوات وأن التزام القضية يتجاوز الانتخابات والمقاعد والمناصب".