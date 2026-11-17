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وصل نواف سلام الى مبنى الطيران العام ، كما وصل المحامي د. بول مرقص ووزير العمل حيدر للمشاركة في استقبال طائرة من طراز Airbus A321XLR قادمة من مصانع شركة Airbus في مدينة هامبورغ – ، بدعوة من دائرة العلاقات العامة في شركة طيران الشرق الاوسط.وكانت التحضيرات اكتملت في مبنى الطيران العام في مطار – ، استعداداً لمراسم استقبال الطائرة الجديدة.وبدأ المدعوون الرسميون وممثلو بالتوافد إلى مبنى الطيران العام للمشاركة في مراسم الاستقبال، فيما حضر الطيارون وأفراد طواقم الضيافة الجوية وعدد من موظفي شركة طيرانالشرق الأوسط لاستقبال الطائرة الجديدة.وفي إطار التحضيرات للمناسبة، تمركزت آليات الإطفاء التابعة للمطار استعداداً لتنفيذ مراسم الترحيب التقليدية برش المياه على الطائرة، احتفاءً بانضمامها إلى أسطول الشركة.