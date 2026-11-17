حطّت في مطار الدولي، اليوم الثلاثاء، طائرة جديدة تابعة لشركة طيران "الميدل إيست" من طراز "إيرباص A321XLR"، في استقبال أُقيم برعاية رئيس الحكومة نواف سلام.

وشارك في الاستقبال رئيس مجلس إدارة الشركة ومديرها العام محمد الحوت، ووزير العمل محمد حيدر، ووزير الإعلام بول مرقص.

وتتميّز الطائرة، وهي من أحدث طرازات "إيرباص"، بقدرتها على تسيير رحلات طويلة المدى وبكفاءتها في استهلاك الوقود، ما يتيح للشركة الوصول إلى وجهات أبعد بطائرة ذات ممر واحد.

سلام

وقال رئيس الحكومة نواف سلام "يسعدني أن أكون معكم اليوم للاحتفاء بوصول طائرات جديدة تنضمّ إلى أسطول شركتنا الوطنية وهذا تعبير عن الثقة بلبنان".

وأضاف سلام في كلمة له: "اليوم نتطلع للمستقبل، فما نريده للبنان ان ننتقل الى التعافي والتجدد والتوسع ونستعيد موقع بلدنا ودوره في المنطقة والعالم".

وتوجه سلام بالتحية إلى رئيس مجلس ادارة "MEA" وللطياريين الذين يحملون اسم وسمعته.

كلمة سلام خلال استقبال ال طائرة الجديدة التابعة لشركة طيران الشرق الأوسط "الميدل إيست" من طراز "إيرباص A321XLR":

"السيدات والسادة،

أسرة شركة طيران الشرق الأوسط العزيزة،

يسعدني أن أكون معكم اليوم للاحتفاء بوصول طائرات جديدة تنضمّ إلى أسطول شركتنا الوطنية. ففي لبنان، لوصول طائرة تحمل الأرزة على ذيلها معنى يتجاوز تحديث الأسطول. إنّه تعبير عن الثقة بهذا البلد، وعن إرادة الاستثمار في مستقبله، وعن إصرار اللبنانيين على أن تبقى لهم مكانتهم في العالم.

لقد رافقت طيران الشرق الأوسط لبنان في أيام ازدهاره كما في أصعب محنه. حملت أبناءه إلى بلاد العرب والاغتراب، وأعادتهم إلى أهلهم وبيوتهم، وحملت إليه أصدقاءه وزوّاره. ولذلك، بقيت هذه الشركة جزءاً من وجداننا الوطني، وصلةً حيّة بين لبنان المقيم وابنائه المنتشرين، وبين وطننا ومحيطه العربي والعالم.

قبل عام، احتفلنا معاً بالذكرى الثمانين لتأسيس طيران الشرق الأوسط، واستعدنا محطات من تاريخها الحافل بالتحديات والإنجازات. أما اليوم، فنحن لا نحتفل بالماضي، بل نتطلع إلى .

فما نريده للبنان هو ألا نكتفي بالصمود في وجه الأزمات، بل أن ننتقل معاً إلى التعافي والتجدّد والتوسّع، وأن نستعيد موقع بلدنا ودوره ومكانته في المنطقة والعالم.

وما نحتفل به اليوم يبعث برسالة أمل كبيرة: أنّ في لبنان مؤسسات، وفي مقدمتها الميدل ايست، تستطيع أن تخطّط وتنجز، وأن تواجه الصعوبات بالرؤية والكفاءة والعمل. فهذه الطائرات الجديدة هي بالنسبة لنا استثمار في تلك القدرة، وفي دور لبنان مركزاً للتواصل والأعمال والسياحة.

وفي هذه المناسبة، أتوجّه بتحية تقدير إلى رئيس مجلس إدارة الشركة Chairman محمد الحوت، على قيادته ومثابرته، وكدت أقول عناده، وحرصه على استمرارية هذه المؤسسة العريقة وتطويرها. فإدارة شركة طيران، مثل الميدل ايست، في ظروف لبنان التي نعرف تتطلّب، إلى جانب الخبرة، بُعد نظر وشجاعة في تحمّل المسؤولية. فله ولزملائه في ، كلّ الشكر والتقدير.

وأخصّ طيّارينا فرداً فرداً بتحية فخر واعتزاز. فأنتم تحملون، في كل رحلة، مسؤولية سلامة الركاب وثقتهم، وتحملون معها اسم لبنان وسمعته. نعتزّ بمهنيّتكم ورباطة جأشكم، ونفخر بما تبذلونه من جهد لتؤدّوا رسالتكم في مختلف الظروف.

والتحية نفسها إلى أطقم الضيافة، والمهندسين والفنيين، والعاملين في الصيانة والخدمات الأرضية والعمليات، وإلى كل فرد في هذه الأسرة. فوراء كل إقلاع آمن ووصول مطمئن عملٌ جماعي دقيق، وجهود كثيرة قد لا يراها المسافر، لكنّه يلمس نتائجها في سلامته وراحته وحسن استقباله.

أيها الأصدقاء،

إنّ واجبنا، كدولة، أن نعمل على توفير مقوّمات الاستقرار والنهوض، وتطوير مرافقنا العامة، لكي تتكامل جهود مؤسساتنا ويجد نجاحها ما يستحقّه من دعم.

نرحّب اليوم بهذه الطائرات، ونتطلّع إلى أن تفتح أمام لبنان أبواباً جديدة.

مبروك لطيران الشرق الأوسط، ومبروك للبنان. ولتبقَ الأرزة في سمائنا عنوان ثقة، وعهداً بالتقدم، ووعداً بالنجاح.

الحوت

من جانبه، القى رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت كلمة قال فيها: "يسرنا اليوم الترحيب بأول طائرة من هذا النوع".

وتوجه إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قائلاً: "طائرة جديدة ستصل ايضا الى لبنان وفق اعلى المستويات وشركة "MEA" جاهزة للتشغيل الى ".

وأضاف: " الاعتماد الان هو على الهيئة العامة للطيران المدني ومؤسسة للعمل على تحقيق ما هو مطلوب من قبل الهيئة الفيدرالية الاميركية للطيران".

وأعلن الحوت افتتاح اول محطة افريقية جديدة.

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ميزات الطائرة

توفر طائرة A321XLR لشركة طيران الشرق الأوسط مرونة تشغيلية أكبر، بما يتيح لها مواءمة السعة الاستيعابية ومدى الطيران مع متطلبات السوق عبر شبكة وجهاتها. كما تتمتع الطائرة بالكفاءة اللازمة لتشغيل الرحلات الإقليمية والمسارات الأطول ذات الكثافة الأقل من المسافرين.

وتعكس عملية التسليم أيضاً الشراكة الناجحة التي تجمع بين طيران الشرق الأوسط وإيرباص منذ عدة عقود. واستناداً إلى خبرة الشركة في تشغيل طائرات عائلة A320، بما في ذلك طائرات A321neo، توفر طائرة A321XLR مدى أطول ضمن عائلة الطائرات نفسها، فيما تتكامل مع السعة الاستيعابية الأكبر التي سيوفرها أسطولها المستقبلي من طائرات A330-900 neo، بما يتيح للشركة تحقيق أقصى استفادة من مزايا القواسم المشتركة بين طائرات إيرباص في أسطولها.

وتتميز طائرة A321XLR التابعة لطيران الشرق الأوسط بتصميم مريح من درجتين يضم 160 مقعداً، منها 22 مقعداً في درجة رجال الأعمال تتحول إلى أسرّة مسطحة بالكامل، و138 مقعداً في الدرجة السياحية. كما تضم الطائرة مقصورة إيرسبيس (Airspace) من إيرباص، التي توفر تجربة سفر تضاهي تجربة الطائرات عريضة الهيكل على متن طائرة ذات ممر واحد، مع مساحة شخصية معززة، وإضاءة محيطية قابلة للتخصيص، وخزائن علوية فائقة الاتساع للأمتعة.

وتُعد طائرة A321XLR أحدث تطورات عائلة A320neo، وقد صُممت لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطائرات ذات المدى الأطول والمرونة التشغيلية الأكبر. وتحقق الطائرة خفضاً بنسبة 30% في استهلاك الوقود لكل مقعد مقارنة بطائرات الجيل السابق، ما يسهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والبصمة الضوضائية.

وحتى اليوم، سجلت عائلة طائرات A320 ما يقارب 20,600 طلبية من أكثر من 300 عميل حول العالم، ما يرسخ مكانتها كأنجح برنامج للطائرات التجارية في العالم.