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أطلق البرنامج الوطني للصحة النفسية في العامة بالشراكة مع جمعية إمبرايس Embrace الحملة الوطنية للتوعية على الصحة النفسية للرجال، برعاية وحضور العامة الدكتور ركان ناصر الدين وممثل وزير الأشغال والنقل لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد شيا، وذلك لمناسبة شهر تشرين الثاني وهو الشهر العالمي للتوعية حول صحة الرجال.وجاءت الحملة تحت شعار "مش لازم تتحمل كل شي لحالك".شهد الحفل أيضا إطلاق حملة "في أمل" على حافلات النقل العام في مختلف المناطق بتمويل من الإتحاد وتنفيذ المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، بالتعاون مع مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك والشركة المشغّلة للحافلات.وتهدف حملة "أمل" لتعزيز الوعي بخط الحياة الوطني 1564، وهو الخط الوطني الساخن للدعم النفسي والوقاية من الإنتحار.جرى حفل إطلاق الحملتين في مقر مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك- مار مخايل -بيروت، بحضور سفيرة لدى ساندرا دو وال، ورئيس مكتب المنظمة الدولية للهجرة في لبنان أندرو ليند، والمدير العام لشركة الأحدب للمواصلات والتجارة عوني الأحدب، والمدير العام لوزارة الصحة العامة الدكتور وئام أبو حمدان، والمدير العام للدفاع المدني اللبناني العميد الركن عماد خريش، ومؤسس ومدير البرنامج الوطني للصحة النفسية في وزارة الصحة العامة الدكتور ربيع الشماعي.كما حضر سفيرا الحملة، الممثل طارق تميم وصانع المحتوى سامر مومني، اللذان شاركا في تحضير الفيديو الترويجي للحملة، وكذلك حضر عدد من ممثلي المؤسسات الرسمية والمنظمات الدولية والجمعيات الشريكة.وزير الصحةوفي كلمته، شدّد وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين على" أهمية تعزيز الصحة النفسية، والحدّ من الوصمة المرتبطة بها، وضمان معرفة الأفراد في مختلف المناطق اللبنانية بخدمات الدعم النفسي المتاحة وقدرتهم على الوصول إليها". وقال: "الصحة النفسية جزء أساسي من الصحة العامة، وضمان الوصول إلى خدمات الدعم مسؤولية وطنية مشتركة. ومن خلال هذه المبادرة، ننقل التوعية بالصحة النفسية إلى ما هو أبعد من المرافق الصحية، لتصبح حاضرة في الحياة اليومية للناس".وأوضح وزير الصحة العامة أن الوزارة تعزز التوعية بـ"خط الحياة 1564" بالشراكة مع الجهات المعنية، ووضعت الرقم على حافلات النقل المشترك، في مبادرة مشتركة بين وزارتي الصحة العامة والأشغال العامة والنقل، بهدف تسليط الضوء على أهمية الصحة النفسية والتشجيع على عدم إهمالها". وأشار إلى أن" الخط متاح مجاناً على مدار الساعة 7 أيام 24/24 ، بما يتيح لأي مواطن التواصل وطلب المساعدة".وتوقف الوزير عند أهمية المبادرة التي" تستهدف الرجال بشكل خاص"، موضحاً أنهم" يتحملون جزءاً كبيراً من الأعباء والمسؤوليات بصمت، وقد يحافظون على ابتساماتهم وضحكاتهم رغم أنهم يعيشون في قلب المعاناة". وشدد على أن "الرجل يشكل محوراً أساسياً في العائلة، وعدم التعبير عن الضغوط والمعاناة النفسية ينعكس سلباً على علاقته بأولاده وأسرته ومحيط عمله. ومن هنا، تأتي أهمية هذه المبادرة في تشجيع الرجال على التعبير وطلب الدعم".ودعا "جميع اللبنانيين إلى التواصل مع خط الحياة 1564 للحصول على المساعدة التي يحتاجون إليها".وعرض ناصر الدين أبرز الإنجازات التي حققتها الوزارة في مجال الصحة النفسية، مشيراً إلى "تأمين خط الحياة بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وزيادة عدد الأسرّة المخصصة لمرضى الصحة النفسية في المستشفيات الحكومية، فضلاً عن توسيع شبكة عيادات الصحة النفسية ضمن مراكز الرعاية الصحية الأولية، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، من خلال إنشاء عيادات ثابتة وأخرى متنقلة، ولا سيما في ظل الحاجات المتزايدة في المناطق المستهدفة والأعباء الناجمة عن النزوح".وأضاف:" أن الوزارة ضاعفت أيضاً عقود الفئة الثانية المتعلقة بالصحة النفسية والإدمان، ورفعت سقف التغطية لعلاج الإدمان من 500 دولار إلى أكثر من 1000 دولار، ما أسهم في تحسين مستوى التغطية والخدمات المقدمة".وختم بالإشارة إلى أن "التحديات كبيرة والإمكانات المالية محدودة، إلا أن العمل المشترك والتخطيط الحكيم، إلى جانب الأمل، يتيحان تحقيق تقدم في تحسين الواقع الصحي في لبنان".شيابدوره، ألقى رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد شيا كلمة وزير الأشغال العامة والنقل، تناول فيها أهمية الصحة النفسية للرجال، فأشار إلى أن "المجتمع يربي الشباب أحيانًا على أن الرجل يجب أن يكون قوياً وقادراً على التحمل، وألا يشتكي أو يظهر ضعفه، وكأن التعب النفسي أمر ينبغي إخفاؤه، أو أن طلب المساعدة ينتقص من قوة الإنسان".وأكد أن" القوة الحقيقية لا تكمن في عدم الشعور بالتعب، بل في الاعتراف به والتحلي بالشجاعة لطلب المساعدة عند الحاجة"، لافتاً إلى أن "الابتسامة لا تعني بالضرورة أن الإنسان مرتاح، كما أن النجاح في العمل لا يعني أنه لا يخوض معارك داخلية لا يعرف عنها أحد".وشدد شيا على أن "الأمل موجود، وأن التحسن والتعافي ممكنان، وأن طلب المساعدة ليس ضعفاً، بل قد يكون أول وأشجع قرار يتخذه الإنسان في حياته". وأضاف:" أن الأمل قد يولد من الوجع والخيبات ومن أصعب المعارك النفسية، وتحديداً من اللحظة التي يقرر فيها الإنسان عدم الاستسلام ومنح نفسه فرصة جديدة".وأوضح شيا أن أهمية حملة "في أمل" تنبع من الرسالة الإنسانية التي تحملها، معتبراً أن اختيار النقل المشترك مساحة لإطلاقها يضفي عليها بُعداً إضافياً، إذ إن النقل العام ليس مجرد وسيلة لنقل الناس من مكان إلى آخر، بل مساحة تجمع مختلف فئات المجتمع، وتتيح إيصال الرسائل الإنسانية إلى المواطنين خلال حياتهم اليومية".وختم مؤكداً أن "مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، التي تعمل على نقل الناس، تسعى من خلال هذه المبادرة إلى أن تكون أيضاً وسيلة لإيصال رسالة قد تغير حياة إنسان، مفادها أن كل شخص يمر بمرحلة صعبة ليس وحيداً، وأن ما يعيشه ليس نهاية الطريق"، داعياً إلى "عدم الخجل من طلب المساعدة، لأن "في أمل"، ودائماً هناك فرصة جديدة للبدء من جديد".دو والوفي هذا السياق، قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان، السيدة ساندرا دو وال: "يعمل الاتحاد الأوروبي بشكل وثيق مع المؤسسات اللبنانية في مجال الصحة النفسية. فنحن ندعم 66 مركزاً للرعاية الصحية الأولية، يوفّر نحو ثلثها حالياً خدمات الدعم النفسي، كما ساهمنا في تدريب العاملين في 990 مدرسة رسمية على تقديم الرعاية للأطفال الذين يواجهون صعوبات نفسية. وخلال النزاع، قدّمنا أيضاً الدعم النفسي للأشخاص النازحين وللصحافيين العاملين على الخطوط الأمامية. واليوم، نريد لكل شخص يحتاج إلى المساعدة أن يعرف أنّ الحصول عليها لا يتطلّب سوى اتصال هاتفي واحد عبر خط الحياة 1564".ليند، قال رئيس مكتب المنظمة الدولية للهجرة في لبنان أندرو ليند: "ينبغي أن يشعر كل شخص بالقدرة على طلب الدعم النفسي عندما يحتاج إليه، ولا سيّما في أوقات الأزمات. ومن خلال تقريب خط الحياة 1564 من الناس في حياتهم اليومية، نساهم في تعزيز التعريف بخدمات الدعم، وتسهيل الوصول إليها، والحدّ من الوصمة المرتبطة بطلب المساعدة".الشماعيبدوره، سلّط مؤسّس ومدير البرنامج الوطني للصحة النفسية، الدكتور ربيع الشمّاعي، الضوء على التوقعات الاجتماعية التي "غالباً ما تثني الرجال عن التعبير عن معاناتهم النفسية وطلب الدعم"، مشدّداً على "ضرورة تغيير هذه المفاهيم وتهيئة بيئات داعمة يشعر فيها الرجال بالأمان للتحدّث بصراحة عن صحتهم النفسية". وقال الشمّاعي: "لطالما تربّى الرجال على الاعتقاد بأنّ القوة تعني إخفاء الألم ومواجهة الصعوبات بمفردهم. لكنّ التحدّي الحقيقي لا يقتصر على تشجيع الرجال على التحدّث عمّا يمرّون به، بل يتمثّل في توفير بيئات يشعرون فيها بالأمان للتعبير عن مشاعرهم، وضمان حصولهم على الدعم عندما يحتاجون إليه. لسنا بحاجة إلى أن يصبح الرجال أكثر قدرة على إخفاء معاناتهم النفسية، بل إلى بناء مجتمع لا يشعرون فيه بأنّهم مضطرون إلى إخفائها".عطويوتولّت تقديم الحفل وإدارة فقراته السيدة ميا عطوي، رئيسة جمعية إمبرايس وإحدى مؤسّسيها، التي قالت: "قبل سنوات، عندما بدأت العمل في مجال الصحة النفسية، أدركت أنّ العدالة الاجتماعية تبدأ من الأساسيات. فعندما لا تتوافر للناس وسيلة نقل تمكّنهم من الوصول إلى أعمالهم أو إلى المراكز الصحية، أو رقم يمكنهم الاتصال به عندما يمرّون بظروف صعبة، فإنّ صحتهم النفسية تتأثّر بذلك".