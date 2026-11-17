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صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:في إطار الجهود المستمرّة التي تبذلها لمكافحة آفة المخدّرات وتوقيف المتورّطين في ترويجها، توافرت معلومات لدى المخدّرات المركزي في وحدة الشرطة القضائيّة حول قيام شخصَين لبنانيَّين، هما:– أ. ك. (مواليد عام 1998)– أ. ك. (مواليد عام 1999)بترويج المخدّرات، وحملهما السلاح بصورة دائمة، واتّخاذهما من منطقتَي والحازميّة مقرًّا لإدارة نشاطهما.وبعد الرصد والمتابعة، تمكّنت دوريّة من المكتب، بتاريخ 13-10-2026، من توقيف الأوّل في محلّة المكلّس – جسر الباشا. كما دهمت منزله الكائن في الحازميّة، حيث ضُبطت كميّة من الأسلحة الحربيّة والذخائر العائدة إليها، إضافةً إلى عتاد عسكري وبزّة عسكريّة.وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، تبيّن أنّ شريكه موجود في محلّة الشياح، وأنّه أقدم على لى إخفاء المخدّرات التي كانت بحوزته وتهريبها، بمساعدة المدعو:ع. ش. (مواليد عام 1996، لبناني)وقد تمكّنت إحدى دوريّات المكتب من توقيفه بعملية نوعيّة.أُجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفَين، والتحقيق مستمرّ بإشراف المختصّ لتوقيف الثاني (أ. ك.) المتواري عن الأنظار.