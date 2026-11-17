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إلتقى رئيس مجلس إدارة لتشجيع الاستثمارات في "ايدال" الدكتور ماجد منيمنة، في إطار تعزيز التواصل والتنسيق بين المؤسسات الرسمية، قائد وحدة في العميد جان ، حيث تم البحث في عدد من المرتبطة بتحديث وتعزيز الاستقرار الأمني والمؤسساتي، وانعكاس ذلك على تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات إلى لبنان.وتناول اللقاء، وفق بيان "إيدال" أهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسات الأمنية في ترسيخ الثقة بالدولة ومؤسساتها، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة تشكّل أحد المقومات الأساسية لاتخاذ القرارات الاستثمارية.كما تم التشديد على أهمية حماية النشاط الاقتصادي، وتأمين سلامة المستثمرين والمؤسسات والمنشآت الإنتاجية والتجارية وتعزيز سيادة القانون وتطبيقه بما يساهم في طمأنة المستثمرين المحليين والأجانب.كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول أهمية تطوير الأداء الإداري وتعزيز التنسيق بين الإدارات والأجهزة الرسمية وتكامل الأدوار بين المؤسسات المعنية، بما يضمن توفير خدمات عامة أكثر فاعلية، والاستجابة للتحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية، وتهيئة الظروف الملائمة لاستمرارية الأعمال ونمو المشاريع الاستثمارية.وأكد الدكتور منيمنة "أن الأمن والاستقرار يشكّلان عنصرين أساسيين في بناء الثقة بالاقتصاد الوطني، وأن جهود استقطاب الاستثمارات لا تقتصر على الحوافز والتسهيلات والإجراءات الإدارية، بل ترتبط أيضاً بوجود مؤسسات فاعلة وبيئة قانونية وأمنية مستقرة. وشدد على أهمية العمل التكاملي بين مختلف لترسيخ صورة لبنان كوجهة قادرة على استقطاب الاستثمارات وتوفير مقومات نجاحها واستدامتها".