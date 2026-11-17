Advertisement

أكدت وزير السياحة لورا لحود أن " الذي يشجّع السياح من كل البلدان والجنسيات على زيارته، تجمعه بروسيا علاقة خاصة، وذلك نسبة للترابط الديني بين البلدين، إلى جانب الصداقة القديمة جداً بين وموسكو، إضافة إلى الروابط الاجتماعية والثقافية والموسيقية ".وفي مقابلة لها عبر إذاعة "سبوتنيك"، قالت: "ما سيسهّل الأمور أكثر بين البلدين هو عودة الخط الجوي المباشر، الذي سيتيح للمسافر أن يصل من دون أن يستقل طائرتين. نحن ننتظر عودة الطيران المباشر لأنه سيسهّل الزيارات المتبادلة بشكل كبير"، وأبدت "رغبتها في القيام بكل ما يمكن أن يشجّع الشعب الروسي على زيارة لبنان، لإيمانها الكبير بأهمية التبادل الثقافي بين البلدين"، مشيرة الى انه "في أيضا أماكن جميلة كثيرة تستحق الزيارة".وأعربت عن "تفاؤلها الدائم في القطاع السياحي في لبنان، بخاصة أن الطائرات الآتية في موسم الأعياد المقبلة ممتلئة، والناس يجدون صعوبة في الحصول على مقعد عليها"، وقالت:" إن لبنان صامد بنسبة 100% سياحياً وثقافياً، فنحن لدينا تاريخ وتراث وتعدد في الأديان، كما أن لبنان يملك رصيداً متيناً ومهماً في كل أنواع السياحة، الدينية والثقافية والبيئية والرياضية، وما ينقصنا فقط أن يتثبّت الأمن والاستقرار نهائياً".وتطرقت الى تداعيات الحرب على القطاع السياحي في الجنوب، واصفة الوضع بالـ"مؤسف والمؤلم، إذ لا سياح ولا زوار في مؤسساته السياحية، لأن الزوار يخشون التوجه إليه، لذلك الحل الوحيد ألّا تكون هناك حرب أبداً في كل لبنان، وألّا تبقى مناطق تتعرض للقصف".اضافت: "لا يجب أن يكون هناك سلاح غير سلاح ، ويجب أن تنسحب ، ليعود لبنان بلد السلام والسياحة، ويعود الاقتصاد إلى الإقلاع، بخاصة أن المؤسسات السياحية كلها تعاني، سواء في الجنوب أو في غيره، بسبب ارتفاع أسعار وكلفة التشغيل، حتى في المناطق التي تُعدّ آمنة، والتي قد تتحمل كلفة أكبر، لكن كل شيء يُحلّ إذا توفّر الأمن والاستقرار والسلام".وردّاً على سؤال عن دور دولي لمنع استمرار الضربات ، وخصوصاً على الأماكن السياحية، أوضحت لحود أن "وزارة الثقافة تقوم بواجبها بالتعاون مع اليونسكو لحماية المواقع الأثرية، فيما تجتمع وزارة السياحة مع المؤسسات السياحية لبحث سبل مساعدتها في معاملاتها".وعن تأثير الوضع الأمني الداخلي على السياحة، رأت أن "كل دول العالم لديها مشاكل أمنية تعمل على حلّها، لذلك الحكومة اليوم تعمل على تنفيذ الإصلاحات ومعالجة كل الملفات التي تحتاج إلى معالجة، لكنها ذكّرت بأن لبنان يعيش منذ سنوات حروباً وأزمات، منها أزمات مالية، وبالتالي لا يمكن إصلاح كل شيء في وقت قصير".وعن عودة السياح العرب، ولا سيما السعوديين بعد رفع الحظر عن سفرهم إلى لبنان، أشارت إلى أن "الأوضاع تتحسّن يوماً بعد يوم، والسياح العرب لديهم رغبة في المجيء وبأعداد كبيرة، فكثير منهم يملكون منازل في لبنان ولديهم فيه أصدقاء وأقارب".وكشفت أن "ميزانية وزارة السياحة قليلة جداً، وكانت تاريخياً قليلة دائماً، على الرغم من أن القطاع يساهم بنحو 25% من الناتج المحلي، فيما لا تتجاوز اليوم 0.04% من ميزانية الدولة، لكن ذلك طبيعي في الظروف الراهنة لأن هناك أولويات أخرى، منها الجيش اللبناني والصحة والتعليم والحرب، والمهجّرون من بيوتهم، والفقر الكبير"، لافتة الى ان "معظم هذه الميزانية يغطي رواتب الموظفين، وهي أيضاً قليلة جداً".وقالت :"العام 2025 كان أفضل من سنة 2026، الذي جاء أقل بنسبة 40%، لكننا متفائلون جداً، بخاصة ان الوزارة تتعاون مع القطاع الخاص، فقد شاركت دولية تُبقي لبنان حاضراً على الخريطة السياحية العالمية".وختمت معلنة أن "مطار القليعات سيبدأ العمل في 14 كانون الأول المقبل مع أول رحلة، على أن تشمل الرحلات في البداية وجهات مثل مصر وتركيا والأردن"، لافتةً إلى إطلاق المنصة الخاصة بالحجوزات كي يبدأ الناس بالحجز".