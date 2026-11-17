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افتتحت جمعية "صدى السلام – راصد " دورة "أكاديمية الإعلامي المحترف" حول الصحافة الحديثة وصناعة المحتوى في قاعة بلدية سن الفيل، برعاية وزير الإعلام المحامي د.بول مرقص وحضوره، بالتعاون مع "إعلاميون من أجل الحرية".وحضر الافتتاح النواب: نجاة صليبا، مروان حمادة، أشرف ريفي، غياث يزبك، رازي الحاج وسامر التوم، نقيبا المحامين عماد مارتينوس، والمحررين جوزف القصيفي، سفيرا الأردن وليد عبد الرحمن الحديد، وفلسطين الدكتور محمد الأسعد، مديرة تلفزيون لبنان الدكتورة إليسار نداف وحشد من الإعلاميين وأهل الاختصاص والفاعليات الرسمية والعسكرية والثقافية.قدمت الاحتفال الإعلامية ليال نعمة التي وجّهت الشكر لبلدية سن الفيل ورئيسها نبيل كحالة على استضافة اللقاء مشيرة إلى أن "المبادرة تتجاوز حدود الإعلام التقليدي وتفتح الباب أمام سؤال أساسي: أي إعلام نريد لمستقبلنا؟ وأي إعلامي قادر على حمل مسؤولية الكلمة؟" مشيرة الى أنّها "مرحلة تتغير فيها أدوات الإعلام وتتبدل فيها مفاهيم المهنة وتتسارع فيها الأحداث وبات فيها الوصول إلى الحقيقة أصعب".بشارة، رحّب رئيس جمعية "إعلاميون من أجل الحرية" أسعد بشارة بالحاضرين في الافتتاح "، مشدداً على أن "الأكاديمية ستعمل وفق معايير القانون والاحتراف وأخلاقيات المهنة الإعلامية، بهدف إعداد جيل إعلامي جديد قادر على تحمّل المسؤولية ومواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الإعلام، ولا سيما في ظل التطور المتنامي في مجال الذكاء الاصطناعي".واستعرض بشارة المهام التدريبية للأكاديمية، مشيداً بكفاءة المدربين الذين سيتولون عملية التدريب، واصفاً إياهم "بالإعلاميين المحترفين وأصحاب الخبرة".كما وجّه تحية خاصة إلى الحضور من نقباء ونواب وشخصيات إعلامية ونقابية، مثمّناً مشاركتهم ودعمهم لهذه المبادرة.وخصّ بشارة السفير الفلسطيني الدكتور محمد الأسعد بتحية تقدير، مشيداً "بالجهود التي يبذلها، بتوجيه من السلطة الوطنية ، لطي صفحات الماضي في العلاقات الفلسطينية، والعمل على بناء مرحلة جديدة من العلاقات تقوم على أسس متينة من التعاون والاحترام المتبادل والمستقبل المشترك".الوزيرمرقصثم كانت كلمة الوزير مرقص، فشدد على" أهمية تعزيز المهنية في العمل الإعلامي"، مرحّباً بالمبادرة التي" تهدف إلى تطوير الأداء الإعلامي وترسيخ المعايير التحريرية"، ومؤكداً "أهمية الشراكة بين المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة في هذا المجال".وهنّأ مرقص الإعلامي أسعد بشارة وزوجته رولا إيليا على تأسيس الأكاديمية، كما هنّأ "راصد لبنان" و"إعلاميون من أجل الحرية" والشركاء المساهمين في إطلاقها، معرباً عن أمله في أن" تحقق أهدافها".ولفت إلى أن "إطلاق الأكاديمية يتزامن مع محطات أساسية في مسار تطوير الإعلام العام"، مشيراً إلى "التحسينات التي شهدها تلفزيون لبنان على مستوى الصورة والصوت والمضمون، وعودة بحلتها الجديدة، إلى جانب العمل على تطوير إذاعة لبنان".وكشف عن "مشروع سابق لجمع المؤسسات الإعلامية العامة ضمن إطار "الشركة "، بهدف تعزيز التكامل بينها وتوحيد جهودها، ولا سيما في ظل التحولات الرقمية المتسارعة". وأعرب عن أمله في "إعادة طرح المشروع ضمن ورشة تحديث القوانين، إلى جانب تطوير قانون الإعلام العام".وتوقف عند صدور قانون الإعلام الجديد، معتبراً أنه "يشكل إنجازاً منتظراً منذ 16 عاماً، إذ يحدّث التشريعات الإعلامية القديمة ويواكب التطورات التي شهدها القطاع، ولا سيما من خلال إدراج المواقع الإلكترونية ضمن إطار قانوني واضح، فضلاً عن تضمّنه مواد تتناول خطاب الكراهية".وأعلن أن الوزارة "أعدّت نحو 15 مادة تدريبية مرئية تتناول مكافحة خطاب الكراهية وتعزيز الخطاب الإعلامي المسؤول"، مبدياً استعداده لوضعها بتصرف الأكاديمية "لتضمينها في برامجها التدريبية".كما كشف عن "إنجاز مشروع قانون خاص بالمدونين والمؤثرين والإعلام الرقمي، يهدف إلى وضع إطار تشريعي يتلاءم مع طبيعة هذا القطاع"، داعياً المعنيين والعاملين فيه إلى "المشاركة في اللقاء المقرر في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، لمناقشة أبرز مضامين المشروع وإبداء الملاحظات والاقتراحات بشأنه".وأكد أن الوزارة" تسعى إلى إشراك أصحاب الاختصاص في صياغة التصور التنظيمي، بما يراعي خصوصية القطاع وحاجات العاملين فيه، من دون المساس بحرية التعبير أو المكتسبات التي تحققت في هذا المجال".وأعلن أيضاً أن الوزارة" ستطلق في العشرين من الشهر الجاري الخطة الإعلامية الوقائية لترشيد استخدام الأطفال للإنترنت وتعزيز الاستخدام الآمن والإيجابي له، تنفيذاً للخطة الوطنية التي أقرّها قبل نحو ستة أشهر".وأوضح أن "لجنة متخصصة تضم ممثلين عن الوزارات والإدارات والجهات المعنية تعمل على وضع المعايير اللازمة لضمان الاستخدام السليم للإنترنت من قبل الأطفال، بما يشمل المنصات الرقمية المختلفة، ومنها منصة "روبلوكس".وختم الوزير مرقص لافتا الى أن" الأكاديمية تشكل مساحة للتعاون بين الإعلاميين والمشرعين والمحامين، بما يتيح تبادل الخبرات ومناقشة التحديات المهنية والتشريعية التي تواجه القطاع الإعلامي في لبنان.".