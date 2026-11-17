كلّف التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، في استنابة قضائية تكميلية وجّهها إلى هيئة "أوجيرو" عبر في 17 تشرين الثاني، جهاز مراقبة الإنترنت والتخابر غير الشرعي في الهيئة بمؤازرة عمليات إزالة خطوط الإنترنت غير الشرعية ونقل المشتركين إلى الشبكة الشرعية.

ويشمل التكليف نطاق السنترالات العشرة المحدّدة في الاستنابة السابقة الصادرة في 10 تشرين الثاني، على أن يجري التنفيذ بالتنسيق مع مخابرات الجيش وشعبة المعلومات في والأمن العام وأمن الدولة.

وطلب الحاج تزويد التمييزية بتقارير دورية عن مراحل إزالة التعدّيات على شبكة الإنترنت.

الاستنابة كاملة مرفقة ادناه