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عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة اليوم في المجلس النيابي، برئاسة وحضور الاعضاء.وقال عدوان بعد الجلسة: "في اجتماع لجنة الادارة والعدل اليوم اقرينا قانونين: الاول يتعلق بصندوق التعاضد للمحامين، اذ بسبب الأزمة المالية وانخفاض العملة الوطنية كانت هناك ضرورة لان نجري تعديلات على الرسوم والطوابع لنعزز وضع الصندوق، وكنت وعدت بإقرار هذا القانون بلقاء مع المحامين وبالفعل حققنا هذا الامر اليوم".أضاف: "أما الموضوع الثاني فهو مشروع قانون استثنائي بسبب صدور مراسيم الدرجات بمواعيد قريبة للنتائج التي حصلت في ، وكان من الضروري بالنسبة للدرجات التي تنعكس بالتشكيلات ان نصحح هذا الواقع استثنائيا، وهذا ما حدث. وأشد على يد القضاة الشباب لاننا نتكل عليهم ليعود ويستعيد الممارسة التي يتحلى بها".وتابع: "أريد ان أتطرق إلى قانون واسترداد الودائع، فما سمعناه في الفترة الأخيرة جيد إذ من الأزمة تم اتباع تراتبية المسؤوليات ابتداء من الدولة ثم وبعدها المصرف في تحمل الأعباء ورد الاموال. وأعتقد اننا لو بدأنا بها اولا لكان مر الوقت انما الإقرار ما زال ناقصا لانني طلبت التدقيق في المبالغ حيث يجب ان يدفعها كل فريق لنتمكن من تحصيل الحقوق".