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أكّد وزير المهجّرين لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور أن "تمديد العمل برخص المهجّرين لمدة سنة يتيح لأصحاب أكثر من 1200 منزل مهدّم إعادة إعمار منازلهم"، موضحاً أن "القانون يقتصر على الرخص القديمة التي لم يتمكّن أصحابها من الاستفادة منها، ولا يتيح إصدار رخص جديدة".وأشار شحادة، في حديث إلى إذاعة MFM، إلى أن "العمل بهذا القانون كان قد توقّف في عهد السابقة "، لافتاً إلى أنه طرح "اقتراح تمديده في قبل نحو ستة أشهر، إلا أنه لم يحظَ حينها بالتوافق المطلوب"، وقال: "إن إقراره في جاء بعد جهود ومواقف تضامنية".وأشار إلى أن "التمديد يشكّل خطوة أساسية لمعالجة هذا الملف".وعن العوائق التي لا تزال تواجه المهجّرين، اعتبر شحادة أن "التمويل يبقى التحدّي الأكبر أمام استكمال والتعويضات"، مشيراً إلى أن "الوزارة تحتاج إلى نحو 100 مليون دولار لاستكمال دفع التعويضات المستحقة"، موضحا أن "الوزارة سبق أن طلبت من تأمين دفعات لهذه الغاية، إلا أن الأولوية اليوم هي لأهالي الجنوب "، مؤكداً أن "حقوق المستفيدين من وزارة المهجّرين لن تضيع".وختم: "إن تمديد العمل بقانون رخص المهجّر معركة خضناها في مجلس النواب، وسنستكمل العمل لإعادة الحقوق إلى أصحابها وإقفال الوزارة".