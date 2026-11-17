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جالت الناطقة الرسمية باسم قوات المؤقتة في (اليونيفيل) كانديس آرديل، برفقة دورية من قوات حفظ السلام، في عدد من البلدات الحدودية في الجنوب، شملت وشمع وصولا إلى المنصوري جنوب مدينة صور، حيث عاينت حجم الدمار الذي خلفته الحرب الأخيرة، والأضرار الكبيرة التي طالت المنازل والمرافق العامة والبنية التحتية.وخلال الجولة، وصفت آرديل ما حل ببلدة الناقورة بـ"الدمار الواسع"، مشيرة إلى أن "أجزاء كبيرة من البلدة التي كانت تنبض بالحياة، وتضم منازل ومحالا تجارية ومدارس ومساجد ومؤسسات عامة، تحولت إلى ركام، فيما فقد العديد من الأهالي منازلهم وأعمالهم وأحياءهم، فضلا عن النسيج الاجتماعي لمجتمعاتهم المحلية".وقالت: "ان مشهد الدمار في الناقورة يحمل دلالات خاصة بالنسبة إلى قوات اليونيفيل، باعتبار أن البلدة احتضنت مقر قيادة البعثة منذ عام 1978، وشكلت على مدى عقود، جزءا من الحياة اليومية لجنود حفظ السلام والعاملين فيها".ومع مواصلة الدورية سيرها شمالاً الساحلي، أشارت آرديل إلى "رصد مظاهر للنشاط العسكري في المنطقة، بما في ذلك وجود أعلام إسرائيلية وأدلة على تحركات وأنشطة عسكرية"، لافتة إلى أن "قوات حفظ السلام تراقب هذه التطورات وترفع تقارير يومية بشأنها إلى ".وفي بلدة المنصوري، عاينت آرديل أيضا، حجم الأضرار التي لحقت بالمباني والممتلكات، نتيجة عمليات الهدم والغارات الجوية والقصف، مشيرة إلى أن "أجزاء واسعة من البلدة تعرضت لدمار كبير، فيما لا تزال أصوات القذائف المدفعية والطائرات المسيّرة حاضرة في أجواء المنطقة".وأكدت الناطقة الرسمية أن "دور قوات اليونيفيل يتركز على مراقبة التطورات الميدانية، وخفض التوترات ومنع التصعيد غير المقصود وسوء الفهم"، موضحة أن "البعثة لا تملك الصلاحية أو القدرة على التدخل لمنع النزاعات المتعمدة، وأن مهمتها تقوم على رصد ما يجري والإبلاغ عنه إلى مجلس الأمن، وفقا للولاية الممنوحة لها".ومع اقتراب انتهاء ولاية اليونيفيل في 31 كانون الأول المقبل، أكدت آرديل أن "طبيعة المرحلة المقبلة لم تتضح بعد"، مشيرة إلى أن "قوات حفظ السلام ستواصل تنفيذ المهام الموكلة إليها بموجب القرار 1701 حتى انتهاء ولايتها، والعمل على تهيئة الأساس للمرحلة التالية".وشددت على "أهمية استمرار نوع من الحضور الدولي في للمساهمة في إرساء الاستقرار"، مؤكدة أن "القرار 1701 سيبقى قائما حتى في حال انتهاء وجود قوات حفظ السلام في المنطقة".وتأتي هذه الجولة في وقت لا تزال فيه القرى الحدودية تواجه تداعيات الدمار والنزوح، وسط تساؤلات متزايدة حول مستقبل الاستقرار في الجنوب وطبيعة الدور الدولي بعد انتهاء مهمة اليونيفيل.