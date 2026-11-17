صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه
البيان الآتي:
أوقفت وحدة من الجيش، بعد عملية رصد ومتابعة أمنية، في منطقة الرحاب - بعبدا
، المواطن (ه.م.) المطلوب بموجب عدة مذكرات توقيف لارتكابه جرائم مختلفة: خطف أحد الأشخاص، سلب بقوة السلاح، إطلاق نار على مواطنين، ترويج المخدرات.
كما أوقفت وحدات من الجيش عند حاجزَي المدفون – البترون
وكفر حزير – الكورة
المواطنين (م.ع.) و(ر.ك.) و(م.د.) لحيازتهم مسدسات حربيَّة غير مرخصة، وعند حاجز منطقة الحسبة – صيدا
الفلسطيني (ا.ر.) لعدم امتثاله لأوامر عناصر الحاجز.
كذلك أوقفت وحدات أخرى في مناطق: مشاريع القاع – بعلبك
والدبابية وشدرا ووادي خالد – عكار
وعند حاجز المدفون - البترون، ١٢٣ سوريًّا لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية
بطريقة غير شرعية، وتجولهم دون أوراق قانونية.
سُلّمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء
المختص.