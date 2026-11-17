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صدر عن البيان الآتي:أوقفت وحدة من الجيش، بعد عملية رصد ومتابعة أمنية، في منطقة الرحاب - ، المواطن (ه.م.) المطلوب بموجب عدة مذكرات توقيف لارتكابه جرائم مختلفة: خطف أحد الأشخاص، سلب بقوة السلاح، إطلاق نار على مواطنين، ترويج المخدرات.كما أوقفت وحدات من الجيش عند حاجزَي المدفون – وكفر حزير – المواطنين (م.ع.) و(ر.ك.) و(م.د.) لحيازتهم مسدسات حربيَّة غير مرخصة، وعند حاجز منطقة الحسبة – الفلسطيني (ا.ر.) لعدم امتثاله لأوامر عناصر الحاجز.كذلك أوقفت وحدات أخرى في مناطق: مشاريع القاع – والدبابية وشدرا ووادي خالد – وعند حاجز المدفون - البترون، ١٢٣ سوريًّا لدخولهم إلى الأراضي بطريقة غير شرعية، وتجولهم دون أوراق قانونية.سُلّمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص.