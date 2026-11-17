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استقبلت محافظ بالإنابة، الأستاذة إيمان الرافعي، في مكتبها في سرايا ، لشبكة مدن (MedCities)، أليكس فيلاتورو أوليفر، بحضور منسق الشبكة في روجيه بافيطوس، ومنسقة الشبكة في فيديريكا جاردينا، وجرى البحث في المشاريع الإنمائية التي تنفذها الشبكة في عدد من مدن وبلديات ، ولا سيما طرابلس والميناء.بداية، استعرض فيلاتورو أبرز المشاريع والمبادرات التي تعمل الشبكة على تنفيذها، والهادفة إلى تعزيز التعاون والشراكة بين البلديات والمدن المتوسطية، في مجالات التنمية المحلية والتخطيط الحضري وحماية البيئة، مشيرا إلى أهمية المشاريع التي تنفذها الشبكة في طرابلس والميناء، ومنها المشروع المدعوم من الوكالة الكتالونية للتعاون الإنمائي (ACCD) في طرابلس.وأوضح "أن المشروع في مدينة الميناء يرتكز على تحويل المساحات العامة إلى مساحات خضراء وآمنة ومتاحة للجميع، من خلال إشراك السكان والبلدية في عملية التخطيط والتطوير، بما يسهم في تحسين البيئة الحضرية وتعزيز القدرة على مواجهة تداعيات التغيّر المناخي".أما في طرابلس، فأشار إلى "أن المشروع يهدف إلى تطوير التخطيط الحضري، مع مراعاة احتياجات النساء والفئات الأقل تمثيلا، والعمل على تحسين المساحات العامة بالتعاون مع البلدية، بما يلبي تطلعات السكان ويعزز جودة الحياة في المدينة".وشدد فيلاتورو على أهمية التعاون مع السلطات المحلية والإدارية لإنجاح هذه المبادرات، مؤكدا "حرص الشبكة على مواصلة دعم البلديات وتبادل الخبرات والتجارب بين المدن المتوسطية، بما يساهم في تحقيق تنمية حضرية مستدامة".بدورها، أثنت الرافعي على الجهود التي تبذلها شبكة مدن المتوسط والقائمون عليها، مثمّنة المبادرات والمشاريع الإنمائية والبيئية التي تنفذها في محافظة الشمال، ولا سيما في مدينتي طرابلس والميناء.وأكدت "أن المحافظة ستكون إلى جانب القائمين على الشبكة، وستعمل على تسهيل مهامهم وتذليل العقبات أمام تنفيذ مشاريعهم"، مشددة على "أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يخدم المصلحة العامة ويسهم في النهوض بالمدن والبلدات الشمالية وتحسين الواقعين الإنمائي والبيئي فيها".