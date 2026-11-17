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أعلنت أن المركزي في وحدة تمكّن من توقيف شخصين متورطين في قضية ترويج مخدرات وحيازة أسلحة حربية، فيما تستمر ملاحقة مشتبه به ثالث متوارٍ عن الأنظار.وأوضحت أن معلومات توافرت عن قيام شخصين لبنانيين، هما "أ. ك." (مواليد 1998) و"أ. ك." (مواليد 1999)، بترويج المخدرات وحمل السلاح بصورة دائمة، واتخاذ منطقتَي والحازمية مركزين لنشاطهما.وبعد عمليات الرصد والمتابعة، أوقفت دورية من المكتب، بتاريخ 13 تشرين الأول 2026، المشتبه به الأول في محلة المكلّس – جسر الباشا، وداهمت منزله في ، حيث ضبطت أسلحة حربية وذخائر وعتاداً عسكرياً وبزة عسكرية.وكشفت التحقيقات أن شريكه الموجود في الشياح عمد إلى إخفاء المخدرات التي كانت بحوزته وتهريبها بمساعدة اللبناني "ع. ش." (مواليد 1996)، الذي تمكّنت دورية من توقيفه بعملية أمنية.وأكدت قوى الأمن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الموقوفين، فيما تستمر التحقيقات بإشراف المختص، والعمل جارٍ لتوقيف المشتبه به الثالث المتواري عن الأنظار.