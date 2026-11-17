أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي
أن مكتب مكافحة المخدرات
المركزي في وحدة الشرطة القضائية
تمكّن من توقيف شخصين متورطين في قضية ترويج مخدرات وحيازة أسلحة حربية، فيما تستمر ملاحقة مشتبه به ثالث متوارٍ عن الأنظار.
وأوضحت أن معلومات توافرت عن قيام شخصين لبنانيين، هما "أ. ك." (مواليد 1998) و"أ. ك." (مواليد 1999)، بترويج المخدرات وحمل السلاح بصورة دائمة، واتخاذ منطقتَي الشياح
والحازمية مركزين لنشاطهما.
وبعد عمليات الرصد والمتابعة، أوقفت دورية من المكتب، بتاريخ 13 تشرين الأول 2026، المشتبه به الأول في محلة المكلّس – جسر الباشا، وداهمت منزله في الحازمية
، حيث ضبطت أسلحة حربية وذخائر وعتاداً عسكرياً وبزة عسكرية.
وكشفت التحقيقات أن شريكه الموجود في الشياح عمد إلى إخفاء المخدرات التي كانت بحوزته وتهريبها بمساعدة اللبناني "ع. ش." (مواليد 1996)، الذي تمكّنت دورية من توقيفه بعملية أمنية.
وأكدت قوى الأمن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الموقوفين، فيما تستمر التحقيقات بإشراف القضاء
المختص، والعمل جارٍ لتوقيف المشتبه به الثالث المتواري عن الأنظار.