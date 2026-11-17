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عقدت الهيئة السياسية للتيار الوطني الحر اجتماعها الدوري برئاسة النائب ، بحثت خلاله عدداً من الملفات السياسية والاقتصادية والنقابية، وفي مقدمتها مرحلة ما بعد انتهاء ولاية قوات "اليونيفيل" والأزمة المالية والمصرفية.وأكدت الهيئة، في بيان، ضرورة استمرار حضور دولي فاعل تحت مظلة ، داعية إلى إصدار قرار دولي جديد يضمن الانسحاب الكامل ووقف الاعتداءات وعودة المهجرين، إلى جانب بسط سلطة الدولة وحصرية السلاح بيدها، مع وضع آليات واضحة للتحقق من تنفيذ الالتزامات على الجانبين.وجددت اقتراح إنشاء قوة ضمان وتنفيذ دولية بمشاركة متوازنة من الدول الخمس الدائمة العضوية في ، تعمل بالتنسيق مع وتدعم قدراته، مطالبة الحكومة ببلورة موقف موحد والمبادرة إلى تقديم اقتراح قرار دولي قبل فرض أي ترتيبات جديدة على من دون إرادته.وفي الملف المالي، اعتبرت الهيئة أن انتهاء محادثات بعثة صندوق النقد الدولي من دون اتفاق نهائي، بعد سبع سنوات من احتجاز الودائع، يفرض على الحكومة وضع خطة واضحة لاسترداد أموال المودعين، تحدد مصادر التمويل والمهل وآليات التنفيذ وتوزيع المسؤوليات والخسائر بعدالة.وشددت على ضرورة حماية حقوق المودعين وإعادة بناء قطاع مصرفي سليم يستعيد الثقة ويخدم الاقتصاد المنتج.وفي الشأن النقابي، هنأت الهيئة المحامي وسيم بوطايع بفوزه بعضوية مجلس نقابة المحامين في ، متمنية النجاح لجميع الأعضاء المنتخبين في أداء مسؤولياتهم.