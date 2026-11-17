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ترأس وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني اجتماعاً تنسيقياً لمتابعة التحضيرات لإعادة تشغيل مطار الرئيس رينيه معوّض – القليعات، في إطار الاجتماعات المكثفة مع الجهات المعنية، تمهيداً لاستئناف الرحلات التجارية.وتناول الاجتماع التقدم المحرز في الأعمال الفنية والأمنية والتشغيلية والإدارية، ومعالجة المسائل العالقة واستكمال الإجراءات المطلوبة، بما يضمن الالتزام بمعايير السلامة والأمن الجوي.وفي سياق آخر، استقبل رسامني سفيرة الدنمارك في ميتي ثيجيسين، وبحث معها العلاقات الثنائية وفرص التعاون في مجالات النقل والبنى التحتية والتنمية المستدامة، إضافة إلى مشروع تطوير معبر المصنع الحدودي، في ضوء تعهّد الدنمارك بتقديم مساهمة مالية لدعم تمويل المشروع وتحسين كفاءته التشغيلية.من جهة أخرى، زار رسامني المقر لإدارة حصر التبغ والتنباك "الريجي" في ، حيث التقى رئيسها ومديرها العام ناصيف سقلاوي، واطّلع على أبرز إنجازات المؤسسة وأوضاعها المالية والإنتاجية.وكشف سقلاوي أن التقديرات تشير إلى ارتفاع إيرادات "الريجي" بنسبة 5 في المئة خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، لتتجاوز 500 مليون دولار، رغم الحرب والظروف الاقتصادية الصعبة، مؤكداً إمكان زيادة الإيرادات في حال تكثيف جهود مكافحة التهريب.وأشار إلى أن "الريجي" حلّت في المرتبة الحادية عشرة ضمن قائمة أهم 20 مصنعاً في العالم، وفق تصنيف شركة "فيليب موريس"، لافتاً إلى تطوير خطوط الإنتاج في مؤسساتها، بما فيها تركيب خط لإنتاج السجائر الإلكترونية في بكفيا، والتحضير لإضافة خط جديد للسجائر التقليدية.وفي ما يتعلق بالجنوب، تحدث سقلاوي عن الأضرار الواسعة التي لحقت بمناطق زراعة التبغ نتيجة الحرب، موضحاً أن المؤسسة قدّمت دعماً لنحو 100 بلدية في القرى المحتلة، بهدف تمكين المزارعين من استئجار أراضٍ بديلة ومواصلة عملهم.كما أعلن أن "الريجي" تستعد لإطلاق تطبيق إلكتروني مطلع العام المقبل، يتيح للمواطنين الإبلاغ بسرية عن عمليات التهريب والتزوير، مع تخصيص مكافآت مالية للمبلّغين.، أشاد رسامني بأداء المؤسسة وإدارتها، معتبراً أن "الريجي" تمثّل نموذجاً ناجحاً في القطاع العام، وأن إزالة القيود والبيروقراطية من أمام المؤسسات القادرة على الإنتاج تتيح لها تحقيق نتائج أفضل.وقال مخاطباً سقلاوي: "الدولة محظوظة بشخص مثلك، وبإدارة مثلكم"، مشيراً إلى أن تجربة "الريجي" تعكس الإمكانات المتوافرة داخل مؤسسات الدولة.واختتم رسامني زيارته بجولة على أقسام المؤسسة، شملت تكنولوجيا المعلومات والأرشفة والإنتاج، قبل أن يدوّن في سجلها الذهبي أنها "نموذج لمؤسسة عامة ناجحة".