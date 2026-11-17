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أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون أن الانسحاب من جنوب يشكّل أولوية أساسية، إلى جانب إعادة الإعمار وعودة النازحين وإطلاق سراح الأسرى، مشدداً على أن الدبلوماسية والمفاوضات تبقيان الخيار الأقل كلفة لتحقيق هذه الأهداف.وقال عون، في مقابلة مع قناة "دجلة" العراقية، إن لبنان لا يملك خياراً سوى التفاوض، كاشفاً أن الجولة الأخيرة كانت تقنية، وقدّم خلالها وفد الجيش اللبناني عرضاً بشأن الواقع الميداني، فيما أبلغ الوفد الإسرائيلي الجانب اللبناني بضرورة العودة إلى القيادة السياسية.وتوقع عقد جولات تفاوضية إضافية بعد تشكيل الحكومة ، مؤكداً أن "المفاوضات ليست تنازلاً"، وأن توقيع على اتفاق الإطار يشكّل ضمانة، رغم عدم وجود جدول زمني محدد للانسحاب الإسرائيلي.وشدد على رفض أي دور إسرائيلي في التحقق من نزع السلاح داخل لبنان، معتبراً أنه لا يجوز أن تكون "الخصم والحكم في آن واحد"، ومشيراً إلى إمكان الاستعانة بفريق أممي عربي أو لهذه المهمة.وفي ملف سلاح " "، أكد عون أن الدولة اتخذت قرار حصرية السلاح وقرار الحرب والسلم، وأن الجيش والأجهزة الأمنية ينفذان واجباتهما في مصادرة الأسلحة والمتفجرات، أياً تكن الجهة التابعة لها.وقال إن الدولة تواصل اتصالاتها المباشرة وغير المباشرة مع "حزب الله" للتوصل إلى حل سلمي لملف سلاحه، موجهاً رسالة إلى الحزب: "أنتم لبنانيون، وأنتم جزء من الدولة. تفضلوا بتسليم سلاحكم لكي تكون لدينا دولة مركزية قوية هي التي تتكفل بحماية أبنائها".وأوضح أن الصدام الداخلي ليس مطروحاً ضمن خيارات الدولة، لافتاً إلى أن الخلاف مع الحزب لا يتعلق بالأهداف، بل بوسائل تحقيقها، ولا سيما الانسحاب الإسرائيلي وإعادة إعمار الجنوب وعودة النازحين.واعتبر عون أن حروب الإسناد لم تحقق النتائج العسكرية المرجوة، مشيراً إلى أن حرب إسناد غزة لم توقف الحرب هناك، وأن إسناد لم يحقق مكاسب للبنان، بل أدى إلى مزيد من الدمار والخسائر.وحذّر "حزب الله" من جرّ البلاد إلى حرب إسناد ثالثة، مؤكداً أن أي صاروخ ينطلق من الجنوب قد يؤدي إلى مزيد من التدمير والتهجير وسقوط الضحايا، وأن البيئة الشيعية لم تعد تحتمل حرباً جديدة.وفي ملف إعادة الإعمار، أوضح عون أن الدراسات اللازمة موجودة، وأن التحضيرات جارية لعقد مؤتمر لإعادة الإعمار، إلا أن الانسحاب الإسرائيلي يبقى الخطوة الأساسية لإجراء إحصاء دقيق للأضرار، مشيراً إلى أن الصور الجوية تُظهر دمار قرى جنوبية بأكملها.وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد رئيس الجمهورية أن لبنان يعمل الثقة العربية والدولية من خلال الإصلاحات، مشدداً على أن البلاد لا تطلب هبات ومنحاً، بل استثمارات.وأشار إلى أن نحو 84 في المئة من المودعين اللبنانيين تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار، وأن بعض حساباتهم أُقفلت تباعاً وفق تعاميم مصرف لبنان، فيما لا يزال آخرون ينتظرون استعادة حقوقهم، مؤكداً الإصرار على معالجة الأزمة من خلال قانون الفجوة المالية المرتقب.وكشف أن الاقتصاد اللبناني سجّل نمواً بنحو 4 في المئة خلال عام 2025، مع فائض مالي بلغ نحو 1.3 مليار دولار، وارتفاع الودائع بالعملة الصعبة لدى المصرف المركزي بنحو ملياري دولار، قبل أن تؤدي الحرب إلى انكماش اقتصادي خلال عام 2026.وفي العلاقات الخارجية، شدد عون على رغبة لبنان في إقامة أفضل العلاقات مع إيران، شرط احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مؤكداً أن العلاقات يجب أن تكون بين الدول وليس مع أطراف لبنانية بمعزل عن مؤسسات الدولة.كما وصف العلاقات مع بأنها جيدة وتتطور، مشدداً على ضرورة التعاون الأمني والعسكري واحترام سيادة البلدين وعدم استخدام أراضي أي منهما لتهديد الآخر.أما في ما يتعلق بالعراق، فأكد عون عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، كاشفاً عن بحث إعادة تفعيل أنبوب النفط العراقي باتجاه شمال لبنان، وإمكان استخدام المرافئ والخزانات لتصدير النفط العراقي.وأوضح أن هذا الملف سيكون ضمن المحادثات مع رئيس الوزراء العراقي خلال زيارته المرتقبة إلى ، معرباً عن استعداد لبنان لوضع مرافئه في تصرف الجانب العراقي وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.