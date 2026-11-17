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في خطوة تهدف إلى دعم العائلات النازحة غير القادرة على العودة إلى مناطقها، برزت خطوة ، بالتعاون مع مفوضية لشؤون اللاجئين، من خلال برنامج "بدل الإيجار"، الذي يقوم على منح كل عائلة مستفيدة مبلغ 280 دولارًا شهريًا على مدى ستة أشهر، ليصل إجمالي الدعم إلى 1,680 دولارًا للعائلة الواحدة، على أن تستهدف الدفعة الأولى نحو 1,800 عائلة.ويلاحظ ان رحلة استفادة العائلة بسلسلة إجراءات مترابطة تبدأ بتقييم وضعها وتحديد مدى أهليتها، لتنتقل بعدها إلى مرحلة اختيار مسكن مناسب، يليها الكشف الميداني على هذا المسكن، وصولاً إلى توقيع الاتفاق وبدء صرف الدفعات الشهرية. وتُظهر المعطيات الرقمية المسجلة حتى الآن أن 1,802 عائلة استوفت الشروط وأبدت رغبتها في الاستفادة، وذلك من أصل 2,195 عائلة خضعت لعملية التقييم.في المقابل، تكشف الأرقام الإجمالية عن فجوة واضحة بين حجم الحاجة والقدرة الاستيعابية للبرنامج؛ إذ لا تشمل هذه المساعدة حسب معلومات "لبنان٢٤" جميع المتضررين في ظل بقاء حوالى 3,000 عائلة داخل مراكز الإيواء، إلى جانب نازحين آخرين يقيمون خارجها، بينما يقتصر التمويل المتوفر حاليًا على تغطية 2,700 عائلة فقط، ما يضع الوزارة أمام مسعى ضروري لتوسيع حجم التمويل ومحاولة استيعاب أكبر قدر ممكن من العائلات المحتاجة.