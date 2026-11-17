كشف المراسل العسكري للقناة 14 الإسرائيلية
، هليل بيتون
روزن، عن خطة عسكرية أُقرّت خلال اجتماع عُقد مساء أمس في مقر وزارة الأمن الإسرائيلية
"الكرياه"، برئاسة رئيس الأركان إيال زامير
، وتقضي بتقليص انتشار القوات الإسرائيلية على جبهات عدة خلال الأشهر المقبلة.
وبحسب التقرير الذي نشره بيتون روزن، تتضمن الخطة سحب فرقة عسكرية من قطاع غزة
، والإبقاء على فرقة واحدة فقط، على غرار الوضع الذي كان قائماً قبل السابع من تشرين الأول 2023.
كما تشمل سحب مقر قيادة فرقة عسكرية من لبنان
، إلى جانب تقليص 9 كتائب
عسكرية، موزعة بين كتيبتين في الشمال
، وثلاث كتائب في الجنوب، وأربع كتائب في الوسط، من دون إرسال قوات بديلة لتعويض هذا التقليص.
وأشار التقرير إلى أن تنفيذ الخطة قد يؤدي إلى انسحاب جزئي أو كامل للقوات الإسرائيلية من جبهات مختلفة، فضلاً عن تقليص عدد المواقع العسكرية والتحصينات.
وطرح بيتون روزن تساؤلاً بشأن ما إذا كان زامير
يستعد لتنفيذ سياسات حكومة يسارية، في إشارة إلى طبيعة الخطة العسكرية التي يُتوقع تطبيقها خلال الأشهر المقبلة.