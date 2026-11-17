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كشف المراسل العسكري للقناة 14 ، هليل روزن، عن خطة عسكرية أُقرّت خلال اجتماع عُقد مساء أمس في مقر "الكرياه"، برئاسة ، وتقضي بتقليص انتشار القوات الإسرائيلية على جبهات عدة خلال الأشهر المقبلة.وبحسب التقرير الذي نشره بيتون روزن، تتضمن الخطة سحب فرقة عسكرية من ، والإبقاء على فرقة واحدة فقط، على غرار الوضع الذي كان قائماً قبل السابع من تشرين الأول 2023.كما تشمل سحب مقر قيادة فرقة عسكرية من ، إلى جانب تقليص 9 عسكرية، موزعة بين كتيبتين في ، وثلاث كتائب في الجنوب، وأربع كتائب في الوسط، من دون إرسال قوات بديلة لتعويض هذا التقليص.وأشار التقرير إلى أن تنفيذ الخطة قد يؤدي إلى انسحاب جزئي أو كامل للقوات الإسرائيلية من جبهات مختلفة، فضلاً عن تقليص عدد المواقع العسكرية والتحصينات.وطرح بيتون روزن تساؤلاً بشأن ما إذا كان يستعد لتنفيذ سياسات حكومة يسارية، في إشارة إلى طبيعة الخطة العسكرية التي يُتوقع تطبيقها خلال الأشهر المقبلة.