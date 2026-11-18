نشر موقع "ميدل إيست آي" (Middle East Eye) تقريراً جديداً تناول فيه مستقبل علاقة " " بالسلطات ، في ظل خسارته ممر الإمداد العسكري الذي كان يربطه بإيران عبر الأراضي السورية، ومحاولاته إيجاد بدائل لإعادة بناء قدراته العسكرية، من دون الدخول في مواجهة مباشرة مع دمشق.

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التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" أشار إلى أنَّ قوات الأمن السورية أعلنت، مطلع تشرين الثاني الجاري، إحباط مخطط لاستهداف مصفاة حمص النفطية وسط البلاد، واعتقال شخصين قالت إنهما ينتميان إلى خلية مرتبطة بـ"حزب الله"، من دون الكشف عن هويتيهما الكاملتين أو ظروف توقيفهما.

في المقابل، نفى "حزب الله" الاتهامات، مؤكداً عدم وجود أي نشاط له داخل الأراضي السورية، ومشدداً على أن أولويته تتمثل في مواجهة واعتداءاتها على وسوريا.

ولفت التقرير إلى أنَّ الطرفين لم يقدما أدلة قابلة للتحقق المستقل تثبت صحة المخطط المزعوم أو ارتباط الموقوفين بالحزب.

خسارة ممر استراتيجي

وأوضح التقرير أنَّ سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول 2024 شكّل تحولاً استراتيجياً بالنسبة إلى "حزب الله"، بعدما فقد طريق الإمداد البري الذي استخدمه لعقود لنقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى لبنان.

ونقل عن الباحث السوري ماهر التمران قوله إنَّ لم تكن مجرد ممر جغرافي للحزب، بل شكّلت جزءاً من منظومة متكاملة وفّرت له الغطاء السياسي والأمني واللوجستي، وربطت الجبهة بالعمق الاستراتيجي .

أما الباحث اللبناني محمد حسن سويدان، فاعتبر أنَّ خسارة الممر السوري أنهت عملياً قدرة الحزب السابقة على التحرك العسكري الإقليمي بحرية، وقيّدت وصوله إلى أسلحة نوعية، بينها تجهيزات تحويل الصواريخ إلى أسلحة دقيقة، والصواريخ بعيدة المدى، وأنظمة الدفاع الجوي المتطورة.

كذلك، خسر الحزب، بحسب سويدان، مواقع التخزين والتدريب والتمركز التي كانت متاحة له داخل سوريا، ما جعل تعويض هذه القدرات أكثر تعقيداً من مجرد إيجاد طرق بديلة لتهريب الأسلحة.

شبكات التهريب والتوتر الحدودي

وتطرق التقرير إلى الاشتباكات التي اندلعت على الحدود اللبنانية - السورية في آذار 2025، بعدما اتهمت دمشق "حزب الله" بالتورط في خطف وقتل ثلاثة من عناصر قواتها، وهو ما نفاه الحزب.

وأشار إلى أنَّ الاشتباكات انتهت باتفاق لوقف إطلاق النار، أعقبته تفاهمات لبنانية - سورية في جدة لتعزيز التنسيق الأمني والعمل على ترسيم الحدود.

غير أنَّ التقرير اعتبر أنَّ ضبط الحدود لا يزال يواجه تحديات كبيرة، نتيجة شبكات التهريب والعلاقات العائلية والعشائرية والمصالح الاقتصادية المتداخلة بين الجانبين.

وفي هذا السياق، رأى التمران أنَّ سقوط نظام الأسد لا يعني اختفاء كل الشبكات المحلية التي ارتبطت سابقاً بـ"حزب الله"، لكنه شدد على صعوبة الحديث عن وجود عسكري منظم للحزب في سوريا بالشكل الذي كان قائماً سابقاً.

ورأى سويدان أنَّ احتواء التوتر يبقى السيناريو الأكثر ترجيحاً، خصوصاً أنَّ دمشق تواجه تحديات أمنية واقتصادية، فيما ينشغل الحزب بالمواجهة مع إسرائيل وإعادة بناء قدراته داخل لبنان.

طرق بديلة لإعادة التسلح

وتناول التقرير محاولات الحزب تعويض خسارة خطوط الإمداد السابقة، مشيراً إلى إعلان السلطات السورية، في أيار الماضي، اعتقال خلية قالت إنها مرتبطة بالحزب وتخطط لاغتيال مسؤولين كبار.

كذلك، أعلنت دمشق في تموز ضبط صواريخ بعيدة المدى وقذائف وطائرات مسيّرة داخل شاحنة صهريج عند معبر التنف الحدودي مع العراق، وقالت إنَّ التحقيقات الأولية أظهرت أنَّ الشحنة كانت مخصصة للعبور إلى "حزب الله" في لبنان، وهو ما نفاه الحزب، واصفاً الاتهامات بأنها روايات مفبركة.

وفي السياق نفسه، أشار التقرير إلى معلومات نشرتها "رويترز" في 26 تشرين الأول، نقلاً عن مصادر أمنية لبنانية، تفيد بأنَّ الحزب تلقى عشرات ملايين الدولارات من لإعادة بناء قدراته العسكرية، مع التركيز على شراء المتفجرات وإنتاج الطائرات المسيّرة.

لكن التمران ميّز بين القدرة على الحصول على التمويل والقدرة على تحويله إلى قوة عسكرية متكاملة، معتبراً أنَّه لا تتوافر أدلة علنية كافية على نجاح الحزب في إنشاء ممر إمداد بديل ومتكامل يعوّض الطريق السوري السابق.

، رأى سويدان أنَّ الحزب نجح في إيجاد وسائل بديلة لتعويض جزء من ترسانته، لكنَّ التحدي الأساسي يتمثل في قدرة هذه الوسائل على توفير الكميات والنوعية والاستمرارية التي كانت تتيحها خطوط الإمداد عبر سوريا.

ما مستقبل العلاقة مع دمشق؟

وبحسب التقرير، فإنَّ الحكومة السورية الجديدة، برئاسة أحمد الشرع، تسعى إلى تثبيت سيطرتها الأمنية والابتعاد عن المحور الإيراني الذي ارتبط به نظام الأسد، ما يجعل أي نشاط عسكري غير خاضع لسلطة الدولة مصدر توتر محتمل.

واعتبر سويدان أنَّ إضعاف الدولة السورية لن يؤدي بالضرورة إلى استعادة "حزب الله" نفوذه السابق، لأنَّ ممر الإمداد القديم كان يعتمد أساساً على العلاقة السياسية مع دمشق، وليس فقط على وجود ثغرات أمنية يمكن استغلالها.

وحذّر من أنَّ استمرار عدم الاستقرار في سوريا قد يؤدي إلى اشتباكات حدودية ونزوح وتدهور اقتصادي، فضلاً عن توفير فرص إضافية للتدخل .

أما التمران، فرأى أنَّ أولوية الحزب الحالية تتمثل في الحفاظ على وجوده وإعادة بناء قوته داخل لبنان، بدلاً من محاولة استعادة نفوذه العسكري والسياسي السابق في سوريا.

وخلص التقرير إلى أنَّ "حزب الله"، رغم خسارته سوريا كحليف استراتيجي وقاعدة إمداد عسكرية، لا يزال ينظر إليها باعتبارها ذات أهمية كبيرة لأمنه وقدراته.

إلا أنَّ مصلحته المباشرة، وفق سويدان، باتت تتمثل في إقامة علاقة قابلة للإدارة مع دمشق تمنع فتح جبهة إضافية، فيما لخّص التمران المفارقة بالقول إنَّ الحزب أصبح يحتاج إلى سوريا استراتيجياً أكثر من السابق، لكنه بات أقل قدرة على التأثير في قراراتها.



