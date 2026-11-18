نفذت قوة من الجيش، قبل قليل، مداهمات في بلدة الكويخات العكارية، أسفرت عن توقيف شقيقين، وهما: "م. ع. س" وشقيقه "م. ع. س".





وبحسب المعلومات، شارك الشقيقان في قطع طرقات البلدة، وتحطيم عدد من المحال التجارية، والاعتداء على منزل المختار السابق ، إضافة إلى الاعتداء بالضرب على عناصر من أثناء عملهم على وإعادة الوضع إلى طبيعته.

وتأتي هذه التوقيفات على خلفية الأحداث والتوترات التي شهدتها البلدة خلال الساعات الماضية.