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نفذت قوة من الجيش، قبل قليل، مداهمات في بلدة الكويخات العكارية، أسفرت عن توقيف شقيقين، وهما: "م. ع. س" وشقيقه "م. ع. س".
وبحسب المعلومات، شارك الشقيقان في قطع طرقات البلدة، وتحطيم عدد من المحال التجارية، والاعتداء على منزل المختار السابق أحمد الحايك، إضافة إلى الاعتداء بالضرب على عناصر من الجيش اللبناني أثناء عملهم على فتح الطريق وإعادة الوضع إلى طبيعته.
وتأتي هذه التوقيفات على خلفية الأحداث والتوترات التي شهدتها البلدة خلال الساعات الماضية.