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وصل إلى وزراء الزراعة في باسل السويدان، والأردن صائب خريسات، والعراق عبد الرحيم الشمري، للمشاركة في الاجتماع الوزاري الرباعي الذي تستضيفه بدعوة من نزار هاني، بهدف تعزيز التعاون الزراعي والأمن الغذائي بين الدول الأربع.وأكد هاني أهمية الاجتماع في تطوير الشراكات الزراعية وتبادل الخبرات وتعزيز الإنتاج والتبادل التجاري، بما يخدم المزارعين ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي المستدام.ويتضمن برنامج الزيارة، الممتدة من 18 إلى 20 تشرين الثاني، لقاءين مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ، إلى جانب الاجتماع الوزاري في فندق "فينيسيا"، بمشاركة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" وعدد من المنظمات العربية المتخصصة.ويبحث الاجتماع آليات تنفيذ مذكرة التفاهم الرباعية للتعاون الزراعي، ووضع خطة عمل مشتركة تحدد أولويات التعاون ومشاريع التنفيذ وآليات المتابعة.كما يشارك الوزراء في افتتاح معرض "Agri-Lebanon 2026"، وجلسة حوارية تتناول التحديات الزراعية المشتركة وسبل تعزيز التعاون الإقليمي في مواجهة تحديات الأمن الغذائي والتغير المناخي.