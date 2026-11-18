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أدرجت الأميركية ثلاثة لبنانيين على قائمة المرتبطة بحزب الله، وهم عفيف ، وحسن خشن، وإبراهيم خشن، وفق بيانات (OFAC).وشملت القائمة عفيف عبد الرضا شومان، المولود في بلدة زفتا بقضاء عام 1983، والمعروف أيضاً باسم " "، إضافة إلى حسن خشن، المولود عام 1986، وإبراهيم خشن، المولود عام 1992.وبحسب البيانات الأميركية، صُنّف الثلاثة ضمن قائمة الإرهابيين العالميين المحددين بشكل خاص (SDGT)، مع الإشارة إلى ارتباطهم بحزب الله.وتخضع الأسماء المدرجة لأحكام العقوبات الأميركية المتعلقة بحزب الله، بما فيها مخاطر العقوبات الثانوية، استناداً إلى الأمر التنفيذي رقم 13224 وتعديلاته بموجب الأمر التنفيذي 13886.