أدرجت وزارة الخزانة
الأميركية ثلاثة لبنانيين على قائمة العقوبات
المرتبطة بحزب الله، وهم عفيف عبد الرضا شومان
، وحسن خشن، وإبراهيم خشن، وفق بيانات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية
(OFAC).
وشملت القائمة عفيف عبد الرضا شومان، المولود في بلدة زفتا بقضاء النبطية
عام 1983، والمعروف أيضاً باسم "أبو الفضل
"، إضافة إلى حسن خشن، المولود عام 1986، وإبراهيم خشن، المولود عام 1992.
وبحسب البيانات الأميركية، صُنّف الثلاثة ضمن قائمة الإرهابيين العالميين المحددين بشكل خاص (SDGT)، مع الإشارة إلى ارتباطهم بحزب الله.
وتخضع الأسماء المدرجة لأحكام العقوبات الأميركية المتعلقة بحزب الله، بما فيها مخاطر العقوبات الثانوية، استناداً إلى الأمر التنفيذي رقم 13224 وتعديلاته بموجب الأمر التنفيذي 13886.