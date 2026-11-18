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مقدمة نشرة أخبار الـ"أن بي أن"يتصاعد التوتر الأميركي الإيراني مع استهداف واشنطن جزيرة قشم ورد طهران بضرب قواعد عسكرية أميركية في البحرين والكويت في مواجهة تتسع جغرافيا وترتفع معها مخاطر إمكان الانزلاق إلى اشتباك مفتوح.وبينما تتبادل الأطراف التهديدات تكشف واشنطن عن مؤشرات استنزاف عسكري مع تراجع مخزونات الصواريخ وارتفاع كلفة الحصار البحري للموانئ الإيرانية.وفي كيان الاحتلال تتكرس ملامح التحول السياسي مع انتخاب ماتان كاهانا رئيسا للكنيست في انتكاسة جديدة لمعسكر بنيامين نتنياهو بالتزامن مع استمرار مساعي غادي آيزنكوت لتشكيل حكومة جديدة وسط مفاوضات تتجاوز الخلافات البرلمانية إلى صراع على رئاسة الحكومة وتقاسم السلطة.وفي غضون ذلك واصل وزير الحرب يسرائيل كاتس تهديداته بأن إسرائيل لن تنسحب من الخطوط الحالية للمناطق الأمنية ولن تعيد التموضع فيها متذرعا بتفكيك حماس ونزع السلاح في غزة ونزع سلاح في كل وإزالة كافة التهديدات الجهادية من .على وقع هذا التصعيد تتواصل الاعتداءات على عدد من المناطق الجنوبية وسط غارات جوية وقصف مدفعي وتحركات للآليات المعادية فقد شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين استهدفتا بلدة المنصوري فيما طال القصف المدفعي المنطقة الواقعة بين بلدتي حاريص وحداثا ومحيط صربين وبيت ليف ورشاف وبني حيان كما نفذ العدو عمليات تمشيط وتجريف في زوطر الشرقية ورصد تقدم لآليات عسكرية إسرائيلية من زوطر الشرقية باتجاه منطقة الصوان.ومع الضغوط المتزايدة من قبل العدو الاسرائيلي لانهاء عمليات قوات اليونيفيل الميدانية في الجنوب في نهاية كانون الاول يتصاعد الجدل الدولي حول من يملأ الفراغ الامني ومن هنا تأتي المطالبة داخليا لبقاء اليونيفيل وسط حراك يسجل للوصول الى صيغة مرضية وعليه تستمر الاتصالات لعدم المس بالقرار 1701.دوليا تتجه الأنظار إلى الصين حيث اجتمع الرئيسان شي جين بينغ وفلاديمير بوتين عشية القمة الثلاثية المرتقبة مع دونالد ترامب في ظل تداعيات الحرب على إيران وأزمة الطاقة العالمية, فيما تثير الأعطال الإلكترونية المتلاحقة في تساؤلات بشأن أمن بنيتها التحتية الرقمية وجاهزيتها.مقدمة الـ"أم تي في"لم يكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يكرر إعلان موقفه المبدئي والواضح من سلاح حزب الله، حتى أصدر المفتي الجعفري الممتاز عبد الأمير قبلان بيانا إعتبر فيه موضوع تسليم السلاح بمثابة مزحة غضب غير مبرر، وأنه ليس اكثر من إعلان شركة مفلسة وطنيا.هكذا يتأكد مرة جديدة أن حزب الله ليس في وارد تسليم سلاحه طوعا، فكيف ستتصرف الحكومة في هذه الحال؟وهل من خطة موضوعة لتنفيذ قراراتها؟ولعل الملفت جدا في الموضوع أن قبلان حمل السلطة التنفيذية مسؤولية عدم توافر أمن قومي. فهل السلطة هي التي عرضت الأمن القومي للخطر، أم حزب الله بحروب إسناده العبثية ومغامراته الإنتحارية؟بالتوازي، لفتت الزيارة التي قام بها النائب ملحم رياشي موفدا من رئيس حزب القوات اللبنانية إلى بعبدا.ووفق المعلومات فإن الزيارة كانت لعرض الوضع الأمني، وخصوصا بعد حادثتي ضهر البيدر وخلية بشري، إضافة إلى إشكال غاليري سمعان. وعلم، أنه ورغم المقاربات المختلفة بين الطرفين، فقد تم الإتفاق على استكمال التواصل إنطلاقا من الأوضاع الدقيقة التي يمر فيها لبنان.وفي هذا الإطار أشارت مصادر أمنية لل ام تي في إلى أن خلية بشري قد تقود إلى كشف سيناريوهات أمنية خطرة كان يعدها حزب الله ليس لمنطقة بشري فقط، بل لثلاثة أقضية مترابطة جغرافيا ومتجانسة طائفيا هي: بشري والكورة والبترون.في الأثناء، الأنظار شاخصة إلى الصين رصدا للقمة الثلاثية التاريخية المنتظرة بين الصين وروسيا والولايات المتحدة الأميركية.ووفق مراسلنا في واشنطن فإن البحث بين الزعماء الثلاثة سيشمل أيضا أوكرانيا، ما يدل على أن قمة الصين قد تتحول يالطا جديدة يتم فيها بحث كل الملفات العالمية الساخنة، بحيث يعاد فيها توزيع مراكز النفوذ في كل العالم.البداية من الحوار بين السلطة وحزب الله. فهل الحوار المشروط أحلام يقظة عند "حزب الله"؟مقدمة "المنار"على صفحات ، تلامس الملفات المفخخة خطر الانفجار، والنار التي تغلي في مضيق هرمز طالت اليوم القواعد الأميركية في البحرين والكويت، محرقة كل إصبع يمتد باتجاه إيران. عسى أن يفهم الجميع أن تحذيرات الجمهورية الإسلامية ليست ردعية فحسب، وعلى الجميع أن يحسنوا الحساب.وفيما ملفات المنطقة والعالم حاضرة على طاولة قمة «شينزين» بين الرؤساء الأميركي والصيني والروسي، بحثا عن سبل لاخماد الحروب، كان الحاكم الصهيوني، الذي ليس في حساباته سوى البحث عن حرب تنجيه، يشعل ناره مجددا في غزة، على أمل أن يجد مراميه، معلنا هو وجيشه عن عملية عسكرية في القطاع، على مرأى من مجلس السلام الأميركي والوسطاء واتفاق وقف إطلاق النار.أما النار الصهيونية في بلادنا فمستعرة على الدوام، على عين الوسيط الأميركي ، وتحت مظلة المفاوضات واتفاق الإطار.وعلى من يريد أن يطفئ النار أن يقرأ جيدا في متغيرات الشرق الأوسط، لا أن يستدرجه المعروفون بفشلهم إلى أسطر صفراء في جريدة «الشرق الأوسط، التي سقطت مصداقيتها على الأشهاد.ولا يصح ممن علت مقاماتهم أن يحرفوا الشواهد التاريخية والحقائق الوطنية من أجل دعم أوهام تفاوضية؛ فمشاهد الدمار القادمة من زوطر اليوم دليل على نتائج تجاربهم التفاوضية.وحسابات السلطة هذه تجاه أمنها وسيادتها معيبة وخطيرة، بحسب المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، الذي أكد، في مخاطبة لفخامة رئيس الجمهورية، أن المقاومة هي البديل الوطني والاستراتيجي عن الدولة التي لا تريد الدفاع عن بلدها وشعبها وسيادتها، وأن قصة تسليم السلاح الذي حرر لبنان وما زال يدافع عنه، ليست أكثر من إعلان شركة مفلسة وطنيا.ومنعا لهذا الإفلاس، لا بد من الوحدة بين اللبنانيين وتكامل المؤسسات، كما أكدت قيادتا حزب الله وحركة أمل، بعد اجتماعهما برئاسة رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله، الشيخ علي دعموش، ورئيس الهيئة التنفيذية في حركة أمل، الدكتور مصطفى فوعاني، اللذين طالبا الحكومة بتحويل مسؤولياتها إلى خطوات عملية وملموسة، وشددا على ضرورة إبقاء التضامن الوطني والتكاتف بين اللبنانيين فوق كل اعتبار، ضمانة لحماية لبنان وكرامة شعبه ومستقبله.ولشعوب الأمة الإسلامية ومراجعها، كانت رسالتا التعزية والمواساة برحيل آية الله المرجع الشيخ وحيد الخراساني، طاب ثراه، اللتان رفعهما كل من قائد الثورة الإسلامية، آية الله السيد مجتبى خامنئي، والأمين العام لحزب الله، سماحة الشيخ نعيم قاسم.مقدمة الـ"أو تي في"ليوم واحد، قد يتكرر كل أربعاء مقبل إذا لم يتم التوصل الى تسوية ما، على جري العادات اللبنانية، استعادت ذاكرة اللبنانيين اليوم مشاهد تشرين الاسود.فالاضراب الذي دعت اليه جمعية المصارف لا يمكن قراءته كمجرد اعتراض على اصرار وزير المالية على تصحيح التصاريح الضريبية العائدة الى مرحلة 2020-2024، بل خطوة تفتح المجال امام أسئلة كبرى، تتصل بإدارة الدولة ككل، وبتحمل المسؤوليات إزاء مأساة ضربت المواطنين في لقمة عيشهم ورواتبهم ومعاشاتهم التقاعدية وتعويضاتهم لسبع سنوات خلت.فماذا يعني بعد مرور كل هذا الوقت الربط بين اجراء وزارة المالية والاضراب واموال المودعين؟وهل تلك الاموال اصلا مؤمنة، وهل المودعون مطمئنون الى إمكان استعادتها، ولو جزئيا، في وقت محدد، كي يجري التلويح بتأثير التصحيح الضريبي المطلوب عليها، من باب يلامس الابتزاز؟ثم، وبأي مسوغ منطقي او قانوني، يطلب إجراء تعديل على تشريع مرعي الاجراء، لا لاستباق وضع قد يطرأ في المستقبل، بل لتجاوز موجبات قانونية مرتبطة بمرحلة سابقة؟حقا، إن ما يجري في ملف الاصلاح المالي يدفع الى الشك والسؤال على اكثر من صعيد: فمن المسؤولين، كلام عن انجاز قانون مطعون فيه، وحديث عن قانون آخر مرتبط بالأول، لكنه لم يبصر النور بعد، إلا أنه يسوق وهميا كإنجاز.وفي الموازاة، موازنة تبحث على قواعد الماضي، وبنبرة تصريحات ومزايدات أكل الدهر عليها وشرب.هذا في الحدث اللبناني الذي لا يوازيه اهمية اليوم الى الادعاء على الموقوفين الخمسة في جرود البترون وبشري، وما يؤشر اليه في المرحلة المقبلة، في وقت غادر المندوب لدى الامم المتحدة لبنان، من دون أن يفهم اللبنانيون ماذا اتفق عليه لمرحلة ما بعد اليونيفيل.واما الحدث الاقليمي اليومي، المتمثل بالمناوشات المتواصلة بين الولايات المتحدة وايران، فلا يفوقه اهمية، الا القمة التاريخية التي تجمع غدا الرؤساء الاميركي والصيني والروسي، في لقاء يعول عليه كثيرون حول العالم، وفي الشرق الاوسط على وجه التحديد، إلى جانب الجبهة الاوكرانية، عساه يعيد رسم قواعد اللعبة، بما يبرد النزاعات، ويشرع الآفاق على التسويات والحلول.مقدمة الـ"أل بي سي"غدا، لن يكون العالم أمام قمة أميركية صينية روسية عادية، إنما أمام قمة تأتي في لحظة شديدة التعقيد، يتخللها خمسة ملفات صعبة.التنافس الأميركي-الصيني على الذكاء الإصطناعي والإقتصاد وتايوان، وسباق التسلح النووي، والحرب في أوكرانيا والأمن الأوروبي، وإدارة الصراع في الشرق الأوسط وفي صلبه الحرب على إيران، ومستقبل النظام العالمي ومن سيقوده.في كل هذه الملفات، تتعارض مصالح واشنطن وبكين وموسكو. فهل يبقى التعارض أقوى من التأسيس لتفاهمات، أم يصبح التفاهم على قواعد ادارة الصراعات هو الأقوى؟العالم ينتظر، ولبنان يترقب، ورئيس حكومته نواف سلام دعا الى تحصينه في وجه الاستقطابات الدولية والإقليمية، وتجنب جره الى مغامرات جديدة، في وقت إدعى القاضي كلود غانم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية اليوم، على موقوفي حزب الله الخمسة في جرود الكورة بشري، بجنايات تتعلق بالتسلح، من دون علم الدولة، وخارج مؤسساتها الشرعية.وسط هذه المعطيات، وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات جديدة على حزب الله.كذلك، علمت الـ LBCI أنه وفي موضوع البحث عن بديل من القوات الدولية، يعقد مجلس الأمن غدا، جلسة روتينية مغلقة بغياب لبنان وإسرائيل، يناقش في خلالها القرار 1701.جلسة لا تخرج بقرار، إنما تفتح باب المفاوضات، وسط معلومات عن خرق قد يبنى عليه، تلا مباحثات مايك والتز في ، يؤدي الى اصدار قرار أممي جديد، عماده القرار 1701، وضرورة الابقاء عليه، مع ادخال بنود الى القرار الجديد، ترتبط باتفاق الإطار الذي وقع مع إسرائيل برعاية أميركية، تحديدا في نقطة آلية مراقبة تطبيق هذا الاتفاق، وبأي شروط، وبأي قوة.