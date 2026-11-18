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قال ديبلوماسي اوروبي رفيع، رداً على سؤال لـ«الجمهورية»، أنّه «على الرغم من الأجواء المشحونة، فإنّ خيار التصعيد الكبير هو الأضعف حتى الآن، لأنّ كل الأطراف على ما أعتقد، تدرك أنّ هذا التصعيد لا يصبّ في مصلحة أي منهم». وعن والمخاوف من مبادرتها إلى إشعال الحرب مع ، أوضح: «قد يكون نتنياهو صاحب مصلحة كبرى في الحرب، ولا أستطيع أن أستبعد بصورة قاطعة احتمال إقدامه على أي إمر، لكن في الوقت عينه، أعتقد أنّ ظروف إسرائيل الحالية غير ما كانت عليه قبل انتخابات الكنيست، وتكليف أيزنكوت تشكيل حكومة جديدة . فهذه الانتخابات نزعت من يدَي نتنياهو أوراق القدرة على المبادرات الحربية، خصوصاً تجاه إيران في هذه المرحلة. يُضاف ذلك إلى عامل أساس، يرتبط بموقف ، التي لا ترغب في حرب جديدة، بل تفتح المجال واسعاً للمفاوضات الديبلوماسية، ولو أنّها تريد الحرب، لما تأخّرت عن القيام بها».وعمّا يتردّد عن احتمال قيام إسرائيل بخطوة تصعيدية ضدّ إيران تجرّ من خلالها الولايات المتحدة إلى الحرب الواسعة من جديد، يوضح: «ممّا لا شك فيه أنّ التحالف بين الولايات المتحدة وإسرائيل عميق جداً، لكن وعلى الرغم من ذلك، وفي الأمور الكبرى، وكما أعرف، فإنّ للولايات المتحدة محاذيرها ومصالحها التي لا يمكن لأحد أن يتخطّاها، وبناءً على ذلك، فإنّ هي التي تقرّر خطواتها، ولا يقرّرها أحد عنها». هذا التقدير يلاقيه مسؤول رفيع بتأكيده أنّه لا يرى في «أفق المنطقة أيّ مؤشرات تصعيدية سواء على جبهة إيران أو جبهة لبنان». ويدعم المسؤول الرفيع تقديره هذا: «من وجهة نظري، إنّ الحروب كانت ممكنة جداً قبل الانتخابات الأميركية، وأمّا بعدها فأعتقد أنّ الأولوية صارت للمفاوضات، وصولاً إلى تسوية واتفاق وحتى صفقة عاجلاً أم آجلاً». وعندما قيل له إنّ أجواء المنطقة تشي بأنّ الحرب باتت على الأبواب، ردّ: «قد تبدو الأجواء متوترة في هذه الفترة، إنما هي في رأيي أمر طبيعي يصعد ويهبط مع ما يُطرح عبر الوسطاء وقنوات التواصل من طروحات وتعقيدات وشروط عالية السقف».وردّاً على سؤال، أوضح: «لا أعتقد أنّ القمة الثلاثية بين الرؤساء الأميركي والروسي والصيني، لم تُعقَد لمجرّد الصورة، بل إنّها في رأيي محطة لتخفيف التوترات، وأنا لستُ متشائماً، ولذلك فلننتظر ما ستنتهي إليه هذه القمة، علماً أنني سمعتُ مسؤولاً روسياً يقول قبل أيام، إنّه يتوقع من القمة نتائج استثنائية للغاية».وعن جبهة واحتمال التصعيد، يؤكّد: «إنّ سيناريو التصعيد يبقى قائماً. وأمّا راهناً، فهناك الكثير من المؤشرات إلى أنّ احتمال التصعيد ضئيل جداً، فكل الموفدين الأميركيّين يقولون لنا إنّهم حريصون على أمن واستقرار لبنان، والسفراء يبلغوننا بشكل مباشر بأنّ واشنطن تمارس ضغوطاً لتخفيف التوتر ومنع التصعيد الإسرائيلي». وأضاف: «إنّ الأميركيّين وكما تعلمون، يعتبرون صيغة الإطار فرصة لترسيخ الأمن والاستقرار على جانبَي الحدود بين لبنان وإسرائيل، ويشكّل من وجهة نظرهم، أساساً لتحقيق الانسحاب من المناطق المحتلة، ولذلك هم حريصون على بقاء هذا الاتفاق، ولا يريدون حرباً أو تصعيداً قد يؤثر عليه سلباً، والموفد الأميركي والتز قال قبل أيام من ، إنّ الولايات المتحدة ستسعى مع الدول الدائمة العضوية، وتحديداً فرنسا، إلى تضمين بعض مندرجاته في القرار المتعلّق بـ«اليونيفيل» ومرحلة ما بعد انتهاء مهمّتها نهاية السنة الجارية، الذي سيصدر عن الدولي قبل نهاية كانون الأول المقبل».في هذه الأجواء، نُقل عن ديبلوماسي أميركي تأكيده على واشنطن الكلي بالانخراط الفاعل في المسار التفاوضي لتحقيق سلام مستدام بين لبنان وإسرائيل. ونفى المصدر المزاعم عن تجميد مسار المفاوضات، لافتاً إلى تأجيل تقني فرضته الانتخابات في كل من إسرائيل والولايات المتحدة. وأكّد: «هذا المسار قد لا يمضي وقت طويل حتى يُستكمل بالتأكيد». وعن موعد استئناف المفاوضات أوضح: «حالياً من السابق الحديث عن مواعيد محدّدة، لكنّ هذا المسار لن يتوقف. ولاسيما أنّ الولايات المتحدة ترى ضرورة كبرى في إنهاء الوضع القائم».وردّاً على سؤال لـ«الجمهورية»، أكّد ديبلوماسي رفيع، أنّه «على الرغم من الأجواء المشحونة، فإنّ خيار التصعيد الكبير هو الأضعف حتى الآن، لأنّ كل الأطراف تدرك أنّ هذا التصعيد لا يصبّ في مصلحة أي منهم».وردّاً على سؤال عن مدى ارتباط ملف لبنان بالملف ، أوضح: «خلافاً لما يقوله الإيرانيون وغيرهم، لا يوجد أي رابط على الإطلاق، فمسار لبنان مستقل، وبلغ مرحلة متقدّمة بتوقيع صيغة الإطار مع إسرائيل، الذي ترى الولايات المتحدة ضرورة لاستكمال مندرجاته التنفيذية من قبل كل الأطراف، وبالاتفاق بين كل الأطراف، مع التأكيد على أنّها ترغب في انسحاب إسرائيل».