كتبت رندة تقي الدين في" النهار": تبحث مع سبل تفادي فراغ أمني في بعد انتهاء ولاية «اليونيفيل» في ٣١ كانون الأول المقبل. وبحسب مصادر فرنسية في العواصم المعنية بالمفاوضات، يتركّز العمل حالياً على إعادة النظر في ترتيبات انسحاب اليونيفيل التي تنتهي مهمتها في نهاية كانون الاول ولا جدل على ذلك بين الجميع على ان يتم انسحابها بترتيب تدريجي يستغرق نحو سنة لتفادي الفراغ الأمني على الارض بالتوازي مع دفع النقاش حول المساعدة التي يحتاج إليها ليبسط سلطته في الجنوب. أمّا كيفية طرح الاتفاق الإطاري بين وإسرائيل على ، فلاتزال موضع بحث.فالفكرة التي تناقشها باريس مع بتنظيم انسحاب «اليونيفيل» على مراحل قد تستغرق بضعة أشهر، وربما أكثر من ذلك بقليل.

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ويوضح مصدر فرنسي أن الانسحاب التدريجي يتيح بقاء عناصر من القوة الدولية تواصل عملها ميدانياً خلال تلك الفترة، ويمنح باريس الوقت الكافي لبحث تشكيل تحالف يواكب الجيش اللبناني. ويتطلّب ذلك، في تقدير المصدر، الاستعانة بعناصر سبق لها العمل في لبنان وتعرف الميدان، وتكون مستعدّة لتولّي مهام إسناد إلى جانب الجيش. ولا يشمل دورها المشاركة في القتال.

ويرتبط انتشار الجيش اللبناني أيضاً بانسحاب القوات من الأراضي التي لا تزال تحتلّها في الجنوب، حتى يتمكّن الجيش من الانتشار فيها. وتوضح المصادر أن الانسحاب هو ملفّ سياسي قائم بذاته، منفصل عن الترتيبات التقنية المرتبطة بأنتهـاء مهمـة «اليونيفيل» وانسـحابهاالتدريجي المنظم. فتنظيم انسحاب القوة الدولية مسألة تقنية في المقام الأول، فيما تبقى المسألة السياسية أكثر تعقيداً، وخصوصاً في ما يتعلّق بالاتفاق الإطاري ومرجعية القرار ١٧٠١. وتتولّى فرنسا، بصفتها حاملة القلم في مجلس الأمن في شأن لبنان، التشاور مع واشنطن في صياغة مشروع قرار يُراد تقديمه إلى المجلس قبل نهاية العام. ومن المسائل المطروحة في هذه المشاورات تنظّم انسحاب «اليونيفيل»، وانتشار الجيش اللبناني، ونزع سلاح «حزب الله»، وانسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب. أمّا الصيغة التي قد يتناول بها المجلس الاتفاق الإطاري، فلم تُحسم بعد.

وبحسب المصادر ، يرغب الأميركيون في أن ينظر مجلس الأمن في الاتفاق الإطاري، من دون أن يكونوا قد حدّدوا بعد كيفية طرحه. وهم يميلون إلى اعتباره النصّ المرجعي الأساس في الملف اللبناني. وتحرص باريس من جهتها على أن يحتفظ القرار ١٧٠١ بمرجعيته، وترى أن بحث المجلس في الاتفاق الإطاري لا يؤدّي بالضرورة إلى تجاوز القرار، إذ يتوقّف الأمر على الصياغة التي سيعتمدها المجلس إذا عُرض عليه النصّ.

وتشير المصادر إلى أن الاتفاق الإطاري لم يدخل حيّز التطبيق الفعلي على الأرض، ولا يجري التحقّق من تنفيذ التزاماته. وفي تقديرها، سيعتمد مسار تنفيذ الاتفاق إلى حدّ بعيد على موقف الحكومة الإسرائيلية المقبلة.