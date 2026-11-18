كتب داوود رمال في" نداء الوطن": لم يكن التحول الذي أفرزته الانتخابات الأخيرة، وتُرجم في انتخاب قيادة جديدة للكنيست بمشاركة عربية مؤثرة، تبدلاً في موازين القوى الحزبية، بل تطورًا يحمل دلالات سياسية تتجاوز الداخل إلى مجمل الصراع في المنطقة. فانتخاب متان كاهانا رئيسًا للكنيست، وأحمد الطيبي ووليد طه نائبين للرئيس من أصل تسعة نواب، يفتح الباب أمام قراءة مختلفة لمسار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، عنوانها تقدم الخيار السياسي والديمقراطي على منطق المواجهة العسكرية، بما يضع القوى الإقليمية التي بنت شرعيتها على أولوية الحرب، وفي مقدمها " "، أمام اختبار سياسي وفكري بالغ التعقيد. وهنا تبرز المعضلة التي تواجه محور ولا سيما "حزب الله"، الذي بنى جانبًا أساسيًّا من سرديته السياسية والعقائدية والعسكرية على تحرير القدس وإزالة ، وربط مشروعية احتفاظه بسلاحه بدور يتجاوز الحدود إلى الصراع الإقليمي. فإذا كانت قوى عربية فلسطينية، بينها قوى تمثل جمهورًا معنيًا مباشرة بمستقبل القدس، تختار العمل السياسي والديمقراطي وسيلة لانتزاع الحقوق وتعزيز الحضور، فكيف يمكن تبرير استمرار ربط مصير بخيار الحرب المفتوحة تحت عنوان تحرير القدس؟

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ولا يعني ذلك أن فلسطينيي القدس، بمختلف توجهاتهم، تبنوا جميعًا الخيار البرلماني الإسرائيلي، أو أن المشاركة العربية تنهي الاحتلال أو تسقط حق في تقرير المصير. لكن الدلالة السياسية تكمن في أن أطرافًا فلسطينية اختارت تحويل حضورها السكاني والانتخابي إلى قوة تفاوضية داخل المؤسسات، فيما يواصل "حزب الله" تقديم المواجهة العسكرية باعتبارها الطريق الحتمي إلى تحقيق الأهداف الكبرى.

والرسالة الأبرز لهذه التطورات ليست انتصار الإسرائيلية بصورة نهائية، وإنما سقوط الادعاء بأن الحرب وحدها قادرة على تغيير المعادلات. فالخيار السياسي الذي اعتمدته القوى العربية المشاركة في الكنيست يطرح بديلا يستحق الاختبار، ويضع "حزب الله" أمام سؤال لم يعد ممكنًا تجاوزه؛ إذا كانت القوى تستطيع تحويل حضورها إلى نفوذ سياسي من داخل المؤسسات الإسرائيلية، فلماذا يبقى لبنان مطالبًا بدفع أثمان الحروب باسم تحرير القدس؟