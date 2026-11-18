كتب ابراهيم ناصرالدين في" الديار": يبقى في حالة ترقب حذر لما يمكن ان تؤول اليه الامور في المنطقة، واحتمال انعكاس اي تصعيد على الجبهة .

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وفي هذا السياق، تشير اوساط سياسية بارزة الى ان التعويل المبالغ فيه عند البعض لمحاولة فهم طبيعة المرحلة المقبلة، تلاشي بعد الهجمة الدبلوماسية المثيرة للتساؤلات في توقيتها من قبل الأتراك والسعوديين، ، الايرانيين، وقبلهم القطريون والفرنسيون. وقد تبين ان كل تلك الدول لا تملك اي تطمينات جدية ازاء كيفية تفاعل الجبهة اللبنانية مع احتمالات عودة الحرب مجددا الى جبهات المنطقة، لكن مع فوارق جوهرية ترتبط بحجم وتأثير كل دولة على حده في الأحداث الكبرى الجارية على خريطة . اما باريس التي يتحرك سفيرها في على الإيقاع الأميركي لتسويق افكار حول «اليونيفيل»، فلا يملك اي اجابات على الاسئلة الصعبة المرتبطة بالتسويات او الحرب.

في هذا الوقت، تشير المعلومات الى ان السفير في الامم المتحدة مايك والتز، لم يحمل اي تطمينات حيال النوايا المفترضة ضد لبنان، لكنه طالب بضرورة ان تثبت الدولة اللبنانية حسن نيتها بالبدء بتنفيذ مبادرات عملية تجاه لإقناعه بتسليم السلاح ولاحقا البدء بتنفيذ خطط الحكومة في هذا الشأن.

واذا كانت واشنطن قد ابلغت المسؤولين اللبنانيين بانه فتحت قنوات الاتصال غير الرسمية مع غادي ايزنكوت المكلف بتشكيل الحكومة، الاسرائيلية للبحث بخفض وتيرة العمليات العسكرية، واحتمال إعادة انتشار القوات الإسرائيلية وصياغة ترتيبات أمنية على الجبهة اللبنانية، الا ان السفير لم ينقل اي تطمينات حول الفترة الانتقالية حيث لا يزال بنيامين نتنياهو يتمتع بصلاحيات رئيس حكومة تصريف الأعمال، وليس لدى واشنطن اي أجوبة حاسمة حول نواياه. في المقابل، تكشف مصادر دبلوماسية ان الاتصال الأخير بين ونظيره الايراني محمد باقر قاليباف، لم يتطرق الى الجبهة اللبنانية باعتبارها ساحة إسناد لطهران في اي حرب محتملة، وكان التركيز على قطعية شمول لبنان بالتسوية مع الاميركيين. الاعتقاد السائد لدى الكثيرين ان حزب الله لن يكون معنيا باي تصعيد ما لم تقدم «إسرائيل» على المبادرة بتصعيد اعتداءاتها في ظل تثبيت المعادلات القائمة راهنا والتي حيِدت 90 بالمئة من بيئته الحاضنة عن الحرب، لكن يبقى السؤال حول موقف «إسرائيل» من تحييد الجبهة اللبنانية في ضوء مجريات الحرب اذا اندلعت مجددا مع طهران؟!