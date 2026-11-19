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توقفت أوساط سياسية عند التصريحات الإيجابية التي صدرت عن أحد الزعماء السياسيين اللبنانيين تجاه حزب سياسي حليف، مشيرة إلى أن هذه التصريحات لا تعكس واقع العلاقة بين الطرفين.وبحسب الأوساط، فإن العلاقة لا تزال تشهد توتراً مزمناً، ولم يطرأ عليها أي تحول جدي مقارنة بالمراحل السابقة، خصوصاً أن أسباب الخلاف بين الطرفين لا تزال قائمة، ولم تحصل أي خطوات فعلية لمعالجتها.وترى الأوساط أن المواقف الإيجابية التي تصدر بين الحين والآخر تندرج في إطار الحسابات السياسية المرتبطة بالمرحلة الراهنة، أكثر مما تعبر عن رغبة جدية في إعادة ترميم العلاقة، علماً أن الطرفين يحرصان على عدم إظهار حجم التباينات بينهما إلى العلن.