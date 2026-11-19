Advertisement

تمكن " " خلال الأشهر الماضية من إعادة بناء علاقاته مع عدد من التي تضررت صلاته بها خلال السنوات الماضية. وجاء هذا التقدم في وقت أخفقت فيه محاولاته لإعادة وصل علاقته بالولايات المتحدة، إذ لم تسفر مساعيه على خط عن أي اختراق يذكر.وعلى الخط العربي، استطاع " " تحسين صورته لدى بعض العواصم التي كانت علاقتها به قد شهدت فتورا، وفتح قنوات تواصل أفضت إلى علاقات أوثق معها. وبذلك، حقق في عدد من الدول العربية تقدما ملموسا من التباعد، فيما بقيت محاولاته لإعادة بناء علاقته بواشنطن من دون نتائج، رغم الجهود التي بذلها في هذا الاتجاه.