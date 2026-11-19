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ففي جولته السياسية التي واصلها بعيداً من الأضواء، قبل مغادرته ، أبلغ بن فرحان المسؤولين اللبنانيين، وفق المعلومات المتداولة عن لقاءاته، أن المملكة العربية مستعدة لدعم لبنان عندما تحسم الدولة أمرها وتتخذ قراراً فعلياً بنزع سلاح " ". ولم يترك مجالاً كبيراً للاعتقاد بإمكان القبول بصيغ وسطية، إذ إن احتواء السلاح أو تجميده لا يشكل، بحسب ما نُقل عنه، حلاً تقبل به الرياض. فالمطلوب قرار واضح يثبت جدية الدولة ، ويعيد إليها وحدها مسؤولية الأمن والسيادة.واللافت أن هذه الرسالة السعودية تتقاطع مع ما سمعه المسؤولون اللبنانيون من الموفد الأميركي مايك والتز، الذي شدد خلال لقاءاته في بيروت على ضرورة تسليم "حزب الله" سلاحه إلى الدولة اللبنانية، معتبراً أن لا دولة يمكن أن تقوم بوجود جيشين. وقد أكد أن استعادة السيادة اللبنانية تمر عبر المؤسسات الشرعية، وفي مقدمها الجيش الوطني. كما أعلن دعمه لقرار الرئيس جوزاف عون الانخراط في الحوار الثلاثي سعياً إلى السلام.من هنا، لا يمكن فصل الرسالة التي وجّهها الرئيس عون إلى "حزب الله" بضرورة تسليم سلاحه عن المناخ الذي أحاط بزيارة والتز، ولا عن الموقف السعودي الذي أعاد التأكيد بأن الدعم العربي والدولي ليس مفتوحاً بلا شروط. فالرئيس يدرك أن هامش المناورة يضيق، وأن استمرار المراوحة قد يضع لبنان أمام استحقاقات سياسية واقتصادية وأمنية لا يستطيع تحمّلها.لكن السؤال الذي يفرض نفسه هو: هل التقطت الدولة اللبنانية فعلاً مضمون هذه الرسائل، وهل تملك الإرادة والقدرة على ترجمتها إلى خطوات عملية؟ فالمجتمع الدولي، كما هو ظاهر، لن يكتفي بعد اليوم بإعلان النوايا، وهي من جدون أدنى شكّ حسنة، ولا يبدو مستعداً ايضًا للتعامل مع أي صيغة تُبقي السلاح خارج سلطة الدولة تحت عنوان التسوية أو تجنّب المواجهة.وفي هذا السياق، جاء تأكيد بن فرحان استمرار دعم المملكة للحكومة الحالية، على رغم تركيبتها الهجينة، دلالة إضافية. فالدعم السعودي للحكومة قائم، لكنه لا يعني منحها تفويضاً مفتوحاً، بل يضع أمامها مسؤولية إثبات قدرتها على تنفيذ القرارات التي اتخذتها، وفي مقدمها بسط سلطة كامل أراضيها.أما عدم انعقاد جلسة غداً، بسبب ظرف عائلي خاص طرأ على الرئيس سلام واستدعى مغادرته لبنان، فيبقى من بين التفاصيل الإدارية المنفصلة عن المسار السياسي الأوسع، ولا يغيّر من حجم الملفات والاستحقاقات التي تنتظر الحكومة.قد تبدو الرسالتان الأميركية والسعودية متكاملتين في المضمون، وإن اختلفت الأدوات والأساليب. فواشنطن تحدد بوضوح ما تريده على مستوى السيادة والسلاح، والرياض تربط دعمها للبنان بمدى جدية الدولة في تنفيذ هذا الخيار. وبين الرسالتين يقف لبنان أمام اختبار لا يمكن تجاوزه بالمواقف اللفظية أو شراء الوقت.فإما أن تحسم الدولة أمرها وتستعيد قرارها السيادي، وإما أن يبقى لبنان يدور في حلقة الانتظار، فيما تتراجع فرص الدعم وتزداد كلفة إبقاء السلاح خارج مؤسسات الشرعية. وهذه المرة، يبدو أن الخارج يريد أجوبة عملية لا مزيداً من الوعود، ولكن من دون إغفال ما للاحتلال من مفاعيل ضاغطة على السلطة اللبنانية، التي توازن في المفهوم السيادي بين ضرورة انسحاب كامل وغير مشروط للجيش الإسرائيلي من الجنوب وبين حتمية حصر السلاح بيد القوى الشرعية فقط دون سواها من أي قوة أخرى.