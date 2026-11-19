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في التاسع عشر من تشرين الثاني من كل عام، يُحيي العالم " للرجل"، وهي مبادرة أطلقها المؤرخ والدكتور جيروم تيلوكسينغ عام 1999، بهدف تسليط الضوء على إسهامات الرجال الإيجابية في الأسرة والمجتمع، وإثارة حول التي تمسّ حياتهم، ولا سيما صحتهم الجسدية والنفسية. ويتزامن هذا اليوم مع شهر تشرين الثاني، الذي يُعرف عالمياً بشهر "موفمبر" (Movember)، المخصص للتوعية بصحة الرجل، والتشجيع على الفحوصات الدورية والكشف المبكر عن أمراض مثل سرطان البروستات وسرطان الخصية، إلى جانب الاهتمام بالصحة النفسية والوقاية من الانتحار.في ، لا تنفصل هذه المناسبة عن واقع اجتماعي واقتصادي ترك انعكاساته على حياة الرجال وأولوياتهم الصحية. فالأزمات المتراكمة فرضت على كثيرين أعباء معيشية إضافية، وجعلت تأمين متطلبات الأسرة والعمل اليومي يتقدمان على الاهتمام بالصحة الشخصية. وبين ضيق الإمكانات المالية وضغط المسؤوليات، غالباً ما تتأجل الفحوصات الطبية، فيما تبقى المتابعة النفسية خارج حسابات كثيرين.وفي الثقافة الاجتماعية السائدة، لا يزال يُنظر إلى الرجل باعتباره الطرف الذي ينبغي أن يتحمل المسؤوليات من دون إظهار التعب أو الضغوط التي يواجهها. وينعكس هذا التصور على سلوكه الصحي، إذ قد يدفعه إلى تجاهل الأعراض أو تأجيل زيارة الطبيب، سواء بسبب الحرج الاجتماعي أو الاعتقاد بأن طلب المساعدة يتعارض مع صورة القوة المرتبطة به.ولهذا، تكتسب المبادرات الرسمية أهمية خاصة، إذ أطلقت في تشرين الثاني 2026 للكشف المبكر عن سرطان البروستات، التي تستهدف الرجال بين سن 50 و70 عاماً، وتستمر حتى 15 شباط 2027. وتتيح الحملة إجراء فحص (PSA) مجاناً في ، مع تغطية صورة الرنين المغناطيسي (MRI) مجاناً في حال ظهور مؤشرات تستدعي مزيداً من التقييم.أما على الصعيد النفسي، فقد تركت الضغوط المعيشية وانعدام الاستقرار والقلق المستمر آثاراً واضحة على الحياة اليومية للرجال في لبنان. وفي إطار مواجهة هذه التحديات والحد من الوصمة المرتبطة بالصحة النفسية، أطلق البرنامج الوطني للصحة النفسية في ، بالتعاون مع شركائه، حملة وطنية تحت شعار "مش لازم تتحمل كل شي لحالك". كما توفر الوزارة عبر خط الحياة الوطني المجاني والسري (1564) إمكانية الحصول على الدعم النفسي والمتابعة المتخصصة للأشخاص الذين يمرون بضائقة نفسية.لا تقتصر مسألة صحة الرجل على التوعية بالأمراض أو الدعوة إلى إجراء الفحوصات، بل تشمل أيضاً إعادة النظر في الصورة الاجتماعية التي تحصره بدور المعيل الذي لا يُظهر تعبه. فالصحة الجسدية والنفسية جزء من واقع الرجل اليومي، وتأجيل الاهتمام بها لا يلغي المشكلات التي يواجهها، بل قد يجعل التعامل معها أكثر صعوبة.