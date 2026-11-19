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شهدت الساحة يوم الأربعاء في 18 تشرين الثاني من العام 2026 يوماً سياسياً وأمنياً حافلاً، تصدّرته تداعيات زيارة الموفد الأميركي مايك والتز، والرسائل المتعلقة بحصرية السلاح، وسط استمرار الضغوط الدولية على الدولة اللبنانية للانتقال من التعهدات إلى التنفيذ. وفي موازاة ذلك، برزت ملفات إعادة الإعمار والكهرباء والأمن الداخلي، فيما بقيت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية رهينة الاستحقاقات السياسية والأمنية.تصدّرت زيارة الموفد الأميركي مايك والتز اهتمامات الصحف اللبنانية، بعدما أطلق مواقف شديدة اللهجة تجاه ، رابطاً مستقبل الاستقرار في لبنان بإنهاء دوره العسكري واستعادة الدولة سلطتها. وبرز في المواقف الأميركية التشديد على ضرورة تسليم الحزب سلاحه طوعاً، فيما أثارت تصريحاته نقاشاً واسعاً حول حدود الضغط الأميركي على الدولة اللبنانية.حضر الموقف السعودي بقوة في عناوين الصحف، مع تداول معلومات عن أن الرياض تربط تقديم الدعم للبنان بحسم الدولة ملف سلاح حزب الله، وترفض الاكتفاء باحتوائه أو تجميده. وترافقت هذه الرسالة مع تأكيد استمرار دعم حكومة نواف سلام.في قصر بعبدا، برزت متابعة رئيس الجمهورية جوزاف عون للملفات السيادية والأمنية. واستقبل النائب ملحم رياشي موفداً من رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، كما استقبل النائبين وليد البعريني وأحمد رستم. وأكد البعريني بعد لقائه الرئيس أن إنقاذ لبنان يرتبط بتوحيد السلاح في يد الدولة.أعلنت السفارة العراقية تأجيل زيارة رئيس الوزراء علي الزيدي إلى حتى إشعار آخر. وأفادت معلومات صحافية بأن التأجيل يعود إلى تطورات أمنية داخلية في العراق، ولا سيما المستجدات في منطقة جرف الصخر.تطور قضائي وأمني لافت تمثل في بدء الإجراءات القضائية بحق خمسة موقوفين في مناطق البترون وبشري والكورة، بعد العثور بحوزتهم على مستندات تتضمن جداول وأرقاماً مرتبطة بأسلحة، بينها بنادق كلاشنيكوف وقاذفات صاروخية. وأفادت تقارير صحافية بأن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف خلفيات وجود هذه المستندات ومصدرها، فيما نفى الموقوفون وجود نية لاستهداف مناطق مسيحية.نفذت مديرية المخابرات سلسلة مداهمات في حي الشراونة وحورتعلا ودار الواسعة، في إطار ملاحقة مطلوبين بجرائم الاتجار بالمخدرات. وأسفرت العمليات عن توقيف أحد المتورطين وضبط مواد ومعدات تستخدم في تصنيع المخدرات، إضافة إلى أعتدة عسكرية وأدوات مرتبطة بالتزوير.شهد الجنوب استمراراً للاعتداءات الإسرائيلية، مع قصف مدفعي طال برعشيت وبيت ياحون ورشاف وصربين، وصولاً إلى وادي الحجير، فيما استمرت عمليات تجريف وهدم منازل في زوطر الشرقية وحداثا. وتزامنت هذه التطورات مع استمرار الاحتلال لمواقع في جنوب لبنان.أطلقت المديرة العامة للعمليات في البنك الدولي آنا بيردي ملاحظات واضحة بشأن بطء لبنان في استخدام المساعدات الدولية المخصصة لإعادة الإعمار. فمن أصل 250 مليون دولار أقرها البنك عام 2025، لم يُصرف سوى 4.2 ملايين دولار حتى أيلول 2026، على رغم أن التقديرات الأولية كانت تقضي بصرف 100 مليون دولار بحلول تموز. وقدرت كلفة إعادة إعمار ما دمرته حرب 2024 بنحو 11 مليار دولار. في المقابل، عزت الحكومة التأخير إلى تأخر إقرار القرض في مجلس النواب وتدهور الوضع الأمني.أطلع رئيس الحكومة نواف سلام رئيس الجمهورية على نتائج زيارته إلى قطر والتقدم المحرز في ملف الكهرباء، مؤكداً ضرورة تحصين لبنان من الاستقطابات الإقليمية والدولية وعدم جرّه إلى مغامرات جديدة، بعدما دفع اللبنانيون أثماناً باهظة نتيجة الصراعات.