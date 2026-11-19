يعود التصعيد تدريجياً إلى العلاقة بين السلطة و" "، بعد مرحلة من الهدوء النسبي الذي ساد الساحة الداخلية، بالرغم من استمرار الخلافات السياسية حول عدد من الملفات الأساسية. فإضافة إلى التصريحات التي أدلى بها رئيس الجمهورية جوزاف عون في مقابلاته الأخيرة، والتي صوّب فيها على "الحزب" بشكل واضح، جاء ملف الموقوفين الخمسة ليزيد منسوب التوتر، وليعيد إلى الواجهة المخاوف من دخول مجدداً في مرحلة من التجاذبات السياسية الحادة، التي قد تتجاوز في لحظة معينة حدود السجال الإعلامي والسياسي.

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ويبدو أن عودة هذا التوتر إلى الساحة اللبنانية لا يمكن فصلها عن التطورات الإقليمية، وتحديداً عن ارتفاع احتمالات تجدد الحرب بين الأميركية وإيران. فمثل هذه الحرب، في حال وقوعها، لن تكون محصورة بالساحة ، بل قد تؤدي إلى اشتعال عدد من الجبهات في المنطقة، وهو ما يدفع القوى الدولية والإقليمية المعنية بالصراع إلى محاولة ترتيب أوضاع هذه الساحات بما يتناسب مع مصالحها وحساباتها العسكرية والسياسية.

وبحسب مصدر مطلع، فإن يرغبون في إشغال عدد من الساحات الإقليمية بإشكالات داخلية وانقسامات سياسية، بهدف الحد من قدرتها على الانخراط في أي مواجهة عسكرية جديدة. ومن هنا، فإن ارتفاع منسوب الضغوط السياسية في لبنان والعراق، وربما في ساحات أخرى، قد يكون جزءاً من محاولة استباق التطورات العسكرية المحتملة، عبر دفع القوى الحليفة لإيران إلى استنزاف جزء من اهتمامها وقدراتها في معالجة أزماتها الداخلية.

لكن اللافت في المقابل هو التحول التدريجي في طريقة تعاطي "حزب الله" مع الضغوط التي يتعرض لها في الداخل اللبناني. فالحزب الذي حرص خلال مراحل سابقة على عدم الدخول في مواجهات سياسية واسعة، وتجنب الرد على الكثير من المواقف التي استهدفته مباشرة، يبدو أنه بات أقل استعداداً للاستمرار في هذه السياسة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بملفات يعتبر أنها تمس بيئته أو موقعه السياسي أو تتجاوز حدود الخلافات التقليدية مع السلطة.

وفي حسابات "الحزب"، فإن الظروف السياسية والاستراتيجية التي فرضت عليه قدراً كبيراً من المرونة خلال المرحلة السابقة بدأت تتغير. وهو ينطلق من قناعة بأنه استطاع التقدم بالنقاط، سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الإقليمي، وأن موقعه التفاوضي والسياسي اليوم أفضل مما كان عليه قبل أشهر. وبالتالي، فإن استمرار التعامل معه انطلاقاً من موازين القوى التي سادت في تلك المرحلة قد يؤدي إلى حسابات خاطئة لدى بعض القوى الداخلية والخارجية.

ولعل ما لا يرغب به الأميركيون في لبنان اليوم هو انتقال "الحزب" من موقع احتواء الضغوط إلى موقع المبادرة السياسية الداخلية، بما قد يؤدي إلى تعقيد المشهد اللبناني وإرباك السلطة وخلط الأوراق السياسية في توقيت إقليمي بالغ الحساسية. فالحزب يمتلك هامشاً للتحرك السياسي والشعبي، لم يستخدمه بشكل كامل خلال المرحلة الماضية، لكنه قد يجد نفسه مضطراً إلى استخدامه إذا بلغت الضغوط عليه مستويات يصعب عليه تحملها.

وعليه، فإن الأسابيع المقبلة قد تشهد تصعيداً سياسياً وإعلامياً ملحوظاً، خصوصاً إذا استمرت السلطة في مقاربتها الحالية للملفات الخلافية مع "الحزب". والمشكلة الأساسية تكمن في أن هذا التصعيد يأتي في لحظة إقليمية مفتوحة على احتمالات خطيرة، ما يجعل القدرة على ضبط التوترات الداخلية أكثر صعوبة.

فلبنان الذي تمكن خلال الأشهر الماضية من تجنب انفجار سياسي داخلي واسع، قد يجد نفسه مجدداً أمام هذه المعادلة، ليس بالضرورة نتيجة رغبة الأطراف اللبنانية في المواجهة، بل نتيجة تقاطع الضغوط الخارجية مع تبدل حسابات القوى الداخلية، وتحديداً حسابات "حزب الله"، الذي يبدو أنه لم يعد راغباً في دفع المزيد من الأثمان السياسية تحت عنوان تجنب الصدام الداخلي.