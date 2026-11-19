أعلن تقديم ادّعاء جزائي أمام المالية بحق شركة "تاج كويين" والمسؤول فيها ياسر مهايني وخمسة أجراء مسجّلين لديها، بعدما خلص تفتيش أجراه الصندوق إلى أن الشركة وهمية ولم تمارس أي نشاط فعلي منذ تسجيلها.

وبحسب الصندوق، سُجّل الأجراء الخمسة بصورة وهمية لتمكينهم من الاستفادة من تقديماته دون وجه حق. وشمل الادّعاء، المقدّم بناءً على طلب ، اتهامات بالتزوير واستعمال المزوّر والاحتيال وهدر المال العام، وسُجّلت الدعوى في 12 تشرين الثاني 2026 تحت الرقم 2800.

وشطب الصندوق الشركة والأجراء من سجلاته بأثر يعود إلى تاريخ تسجيلهم، فيما طلب كركي من المديريات المعنية استرداد الأموال المقبوضة دون وجه حق.

وأكّد كركي مواصلة الإجراءات القانونية والقضائية بحق كلّ من يثبت تورّطه في التعدّي على أموال الضمان والمضمونين، مشدّداً على أن تطوير الخدمات يتطلّب رقابة فاعلة تحمي موارد الصندوق.