صدر عن في وزارة المال البيان الآتي:



"رَمى كاتبُ منشورٍ مجهول المصدر والهوية والاسم، يحمل عنوان "إخبار" ورقتَه ليلاً وهرب، بعدما وجّه إلى أشخاص بأسمائهم اتهامات بالتدخّل في التعيينات والمناقلات في أمانات السجلّ العقاري، وبالضغط على الموظّفين لتقديم معاملات على حساب أخرى، من دون أن يُبرز ما يسند اتهاماته.

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ويستغل المكتب الاعلامي ما حصل ليؤكد، أن من كان حريصاً على كشف مخالفة، فعليه أن يتقدّم بشكوى إلى الجهة المختصّة، ويضع أمامها ما لديه من وقائع ومستندات. أمّا رمي الاتهامات ليلاً والهرب، مع كشف أسماء الآخرين وحجب اسم صاحبها، فتشهيرٌ ترفضه الوزارة وتدينه.



وعليه تطلب وزارة المال من كلّ من يتعرّض للابتزاز، أو يُطلب منه دفع أيّ مبلغ خارج الرسوم الرسمية لإنجاز معاملته، أن يُبادر فوراً إلى إبلاغ أو إلى تقديم شكواه عبر باب الشكاوى على الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للشؤون العقارية على العنوان الآتي:



https://www.lrc.gov.lb/ar/content/arcomp



وأكّدت الوزارة أنّ بإمكان صاحب الشكوى أن يتقدّم بها بأمان، فأنظمتها الالكترونية المعتمدة تصون سرّية هويّته وتتابع شكواه. وبالتالي فهي تجدد التأكيد أنها لن تتهاون مع من يضغط عليه أو يعطّل معاملته بسبب إبلاغه، وستتّخذ الإجراءات اللازمة في حقّ كلّ من يثبت أنّه استغلّ موقعه لابتزاز المواطنين".