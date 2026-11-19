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لاحظت أوساط سياسية أن العماد قدّم، في "أمر اليوم" الذي وجّهه إلى العسكريين لمناسبة الذكرى الـ83 للاستقلال، موقفاً بدا بمثابة ردّ على الانتقادات التي طالت أداء في الآونة الأخيرة، وكذلك على الرسائل الأميركية الأخيرة، ولا سيما موقف المندوب الأميركي ، الذي شدّد في خلال زيارته على أن الجيش يتبع السلطة السياسية.ففي "أمر اليوم"، حرص هيكل على تأكيد الجيش الكامل "بإنجاح قرارات السلطة السياسية والتفاهمات القائمة"، مشدداً على مواصلة استكمال الانتشار في الجنوب وبسط على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها. وفي المقابل، حمّل مسؤولية إعاقة عمل الجيش وتهديد الاستقرار، من خلال انتهاكاته المستمرة وتنصّله من التزاماته. كما شدّد على ضرورة الحفاظ على أعلى درجات الجهوزية، استعداداً للمرحلة التي تلي انتهاء مهام "اليونيفيل".