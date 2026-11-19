لاحظت أوساط سياسية أن قائد الجيش
العماد رودولف هيكل
قدّم، في "أمر اليوم" الذي وجّهه إلى العسكريين لمناسبة الذكرى الـ83 للاستقلال، موقفاً بدا بمثابة ردّ على الانتقادات التي طالت أداء المؤسسة العسكرية
في الآونة الأخيرة، وكذلك على الرسائل الأميركية الأخيرة، ولا سيما موقف المندوب الأميركي مايك والتز
، الذي شدّد في خلال زيارته بيروت
على أن الجيش يتبع السلطة السياسية.
ففي "أمر اليوم"، حرص هيكل على تأكيد التزام
الجيش الكامل "بإنجاح قرارات السلطة السياسية والتفاهمات القائمة"، مشدداً على مواصلة استكمال الانتشار في الجنوب وبسط سلطة الدولة
على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها. وفي المقابل، حمّل الاحتلال الإسرائيلي
مسؤولية إعاقة عمل الجيش وتهديد الاستقرار، من خلال انتهاكاته المستمرة وتنصّله من التزاماته. كما شدّد على ضرورة الحفاظ على أعلى درجات الجهوزية، استعداداً للمرحلة التي تلي انتهاء مهام "اليونيفيل".