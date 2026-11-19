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في إطار الحملات الرقابية التي تنفذها وزارة الصحة العامة على المطاعم والمسالخ، وبتوجيه من رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال، أقفل المراقب الصحي مطعماً ومستودعاً لتحضير السجق والمقانق في بلدة البرج الشمالي، لعدم استيفائهما الشروط الصحية والبيئية المطلوبة، وعدم الالتزام بالمعايير المعتمدة، ولا سيما لناحية النظافة والتبريد والتخزين.
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كما تم تنظيم محضر ضبط بحق المخالفين، وإتلاف 30 كيلوغراماً من اللحوم و10 كيلوغرامات من الدجاج في المحلين المذكورين.