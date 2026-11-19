في إطار الحملات الرقابية التي تنفذها على المطاعم والمسالخ، وبتوجيه من رئيس طبابة الدكتور ، أقفل المراقب الصحي مطعماً ومستودعاً لتحضير السجق والمقانق في بلدة ، لعدم استيفائهما الشروط الصحية والبيئية المطلوبة، وعدم الالتزام بالمعايير المعتمدة، ولا سيما لناحية النظافة والتبريد والتخزين.

Advertisement كما تم تنظيم محضر ضبط بحق المخالفين، وإتلاف 30 كيلوغراماً من اللحوم و10 كيلوغرامات من الدجاج في المحلين المذكورين.



