كرّمت نقابة موظفي وعمال مرفأ رئيسها السابق الدكتور بشارة الأسمر، خلال حفل استقبال أقامته لمناسبة إنتخاب مجلسها الجديد، في حضور وزيري العمل محمد حيدر والأشغال العامة والنقل فايز رسامني، لمرفأ بيروت مروان النفّي وفاعليات.

Advertisement وأكد رسامني أن "مرفأَي بيروت وطرابلس والمطارات والمعابر الحدودية تؤدي أدواراً متكاملة في الاقتصاد اللبناني"، مؤكداً أن "العمل جارٍ على تطوير هذه المرافق، وأن تطوير المعابر الحدودية من شأنه أن يعزز الربط مع دول ويفتح فرصاً لتوسيع النشاط الاقتصادي".



واشار الى أنه "لمس خلال لقاءاته برؤساء مجالس الإدارة وأعضائها والمديرين العامين الجدد، أن كثيرين باشروا العمل فور تسلم مهامهم، فيما انشغل بعضهم بالمنصب وغفل عن المسؤولية التي يرتّبها"، وشدد على أن "إدارة المرافق العامة مسؤولية كبيرة تقتضي العمل بـضمير وطني"، معتبراً أن "غيابه في مواقع كثيرة أسهم في ما وصل إليه البلد، وأن إعادة بنائه تقتضي أن تعمل مرافقه العامة بكامل دورها".



وشكر رسامني رئيس المدير العام لمرفأ بيروت مروان النفّي وأعضاء المجلس على "العمل الذي يقومون به والخطط التي وضعوها للمرحلة المقبلة"، معتبراً أنها "ستسهم في تطوير المرفأ وزيادة إيراداته".



بدوره هنأ حيدر المجلس النقابي الجديد، معتبراً أن "الانتخابات تعكس حيوية العمل في مرفأ بيروت، وأن مشاركة الموظفين فيها تعبّر عن أملهم في أن يدافع ممثلوهم عن حقوقهم ومكتسباتهم وفرص عملهم"، مؤكداً أن "وزارة العمل تقف إلى جانب النقابة في أداء هذا الدور".



وأضاف:"من مهام النقابة أن تكون صلة وصل بين العاملين وإدارة المرفأ"، وأشار إلى أن "التواصل المنتظم بين الطرفين يجعل التعاون أكثر فاعلية"، وأشاد ب"دور موظفي وعمال مرفأ بيروت في إبقاء المرفأ عاملاً خلال المرحلة الماضية"، معتبراً أنهم "بذلك حافظوا على أحد أبرز مصادر إيرادات الدولة".



وأعرب عن "أمله في أن تتمكن الدولة خلال المرحلة المقبلة، من تأمين الحدّ الأدنى الذي يتيح للموظفين والعمال العيش بكرامة". وأقرّ ب"تقصير الدولة في هذا المجال"، عازياً ذلك إلى "محدودية إمكاناتها المالية"، ولفت الى انّه "يتفق مع وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني على أن الوضع المالي للدولة يحدّ من قدرتها على اتخاذ الخطوات المطلوبة".



وفي الختام أكد أن "لجنة المؤشر ستجتمع الأسبوع المقبل لبحث رفع الحدّ الأدنى للأجور، وأنه سيصرّ خلال الاجتماع على إقرار الزيادة في أسرع وقت"، وشدّد على أنّ "الوقت حان للخروج بقرار ينتظره العمّال"، داعياً إلى "التوافق على زيادة تخفّف عنهم أعباء المعيشة وتراعي في الوقت نفسه الظروف الصعبة التي تمرّ بها القطاعات الاقتصادية".



واكد رئيس نقابة موظفي وعمال مرفأ بيروت فيليب عطالله أكد في كلمته أن "الدفاع عن حقوق الموظفين والعمال وتحسين ظروف عملهم يتصدران أولويات المجلس النقابي الجديد"، معتبراً أنّ "الثقة التي منحها الزملاء للمجلس في الانتخابات مسؤولية تجاه جميع العاملين في المرفأ"، شاكراً "وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني على رعايته، ورئيس مجلس الإدارة المدير العام لمرفأ بيروت مروان النفّي ولجنة الإدارة على دعمهم".



، إعتبرالأسمر أن "هذا الزمن هو زمن الإنتاج، في ظل وجود نقابة جديدة وإدارة حكيمة ومجلس إدارة يضمّ النخبة"ط، ورعاية دائمة من وزير الاشغال العامة والنقل، التي قال إنها أثبتت حضورها في كل المجالات".



وعن الفضل الكبير في نهوض المرفأ، اعتبر أنه "يعود إلى الرؤساء الذين تعاقبوا على إدارته، وآخرهم الرئيس مروان النفّي الذي وصفه بالمميز والمتحرك".



وختم:"ان ما يشهده المرفأ من تطوّر خير دليل على ذلك، وأن من يدخله اليوم يجد مرفأً مختلفاً تماماً عمّا كان عليه قبل عام"، واصفاً إياه، "أنه مرفأ عصري ومتقدم وقادر على المنافسة، يحرسه جبابرة، في إشارة إلى إدارته الحكيمة ونقابته الحاضرة وإشراف الوزير الدائم والقويّ".