استضاف راعي أبرشية مار مارون في كندا المطران بول مروان تابت النائب الكتائبي الياس حنكش، إلى فطور في دار المطرانية، في حضور المنسق العام لحزب الكتائب في كندا غبريال غفري ومنسقة الحزب في مونتريال جاكلين طنوس، والأب أيلي يشوعي ممثلًا راعي أبرشية مار افرام للسريان الكاثوليك، وايلي شعيب، ومنسق حزب الوطنين الأحرار جوزف خيرالله في مونتريال، ومنسق " " في مونتريال أنطوان مناسا، وممثل عن حزب القوات بشير نادر وممثل المردة يوسف فرنجية، والمحامي جوزف دورة، والدكتور سامي عون وعدد من الإعلاميين.

كلمة المطران تابت

استهل المطران تابت اللقاء بالترحيب بالنائب حنكش في في دار أبرشية مار مارون في كندا، "هذا البيت الذي يفتح أبوابه لكل من يحمل في قلبه، ويؤمن بأن مستقبل وطننا يستحق منا جميعاً أن نعمل من أجله، مهما اختلفت مواقعنا السياسية وانتماءاتنا الحزبية.يسعدنا أن نستقبلك اليوم، لا فقط بصفتك نائباً في البرلمان اللبناني وممثلاً لحزب الكتائب اللبنانية، بل أيضاً باعتبارك أحد الوجوه الشابة التي اختارت الانخراط في الحياة العامة وتحمل مسؤولية العمل السياسي في مرحلة دقيقة من تاريخ لبنان.إن لبنان يمر بواحدة من أصعب المراحل في تاريخه الحديث. فالأزمات التي يتخبط فيها ليست اقتصادية ومالية فحسب، بل تطاول جوهر الكيان اللبناني، ودور الدولة، وسيادتها، ومستقبل مؤسساتها، وقدرة أبنائها على البقاء في أرضهم والعيش بكرامة وأمان.وفي خضم هذه التحديات، نرى أن توحيد الموقف المسيحي حول الوطنية والمصيرية بات مسؤولية لا تحتمل التأجيل. ولا نقصد بذلك إلغاء الاختلافات السياسية أو الحزبية، ولا مطالبة أي فريق بالتخلي عن قناعاته، بل الوصول إلى أرضية مشتركة حول الثوابت التي لا يجوز أن تكون موضع مساومة، أي سيادة لبنان واستقلاله، وحصرية السلاح بيد الدولة، واحترام الدستور، وحماية المؤسسات الشرعية، وصون الشراكة الوطنية التي قام عليها لبنان.إن المسيحيين، بما يمثلونه من مكوّن أساسي في صيغة لبنان ورسالته، مدعوون إلى تجاوز الخلافات التي تستنزف طاقاتهم، وإلى التمييز بين التنافس السياسي المشروع وبين القضايا الوجودية التي تتطلب موقفاً موحداً. فليس المطلوب أن نتفق على كل شيء، بل ألا نختلف على ما يحفظ الوطن ويصون مستقبله.ونحن نؤمن بأن لبنان لا يمكن أن يقوم على منطق الغالب والمغلوب، ولا على انتصار فريق وهزيمة آخر، بل على دولة عادلة وقوية، يتساوى فيها جميع المواطنين أمام القانون، وتكون فيها سلطة القرار والحرب والسلم والمؤسسات الشرعية بيد الدولة وحدها. وهذا ليس مطلب فئة أو طائفة، بل حق لجميع اللبنانيين وشرط لاستمرار لبنان وطناً لجميع أبنائه.وأضاف: "أما الانتشار اللبناني، ولا سيما في كندا، فهو ليس بعيداً عن هذه المسؤولية. فاللبناني الذي يعيش خارج وطنه لا يفقد حقه في المشاركة بمصيره، ولا تسقط عنه مسؤولية الدفاع عن قضاياه. بل إن ما راكمه أبناء الانتشار من خبرات علمية واقتصادية ومهنية، وما اكتسبوه من حضور في المجتمع الكندي ومؤسساته، يشكل طاقة وطنية كبيرة ينبغي تنظيمها وتفعيلها.نريد أن نرى الانتشار شريكاً فعلياً في حماية لبنان، لا مجرد مصدر للمساعدات والتحويلات المالية. نريده أن يكون حاضراً في المؤسسات الكندية، وأن يتواصل مع النواب والمسؤولين وصناع القرار، وأن يشرح حقيقة ما يمر به وطنه، وأن يدافع عن سيادته واستقلاله وحق شعبه في العيش بأمان. كما نؤكد تمسكنا بحق اللبنانيين المنتشرين في المشاركة الكاملة في الحياة الوطنية والانتخابات النيابية، لأن لبنان لا يكتمل من دون أبنائه أينما وجدوا.ومن هنا يأتي دور الكنيسة. فالكنيسة ليست حزباً سياسياً، ولا طرفاً في المنافسة على السلطة، ولا تريد أن تحل مكان المؤسسات الدستورية، لكنها لا تستطيع أن تكون غائبة عن القضايا التي تمس الإنسان وكرامته وحرية وطنه ومستقبل أبنائه.إن رسالتنا أن نبقى مساحة لقاء وحوار، وجسراً للتواصل بين مختلف القوى والاتجاهات، وأن نشجع كل مبادرة تقرّب اللبنانيين بعضهم من بعض. وسنظل نمد يد التعاون إلى جميع الأحزاب والفاعليات والعائلات الروحية، من دون استثناء أو تمييز، متى كان الهدف خدمة لبنان والإنسان اللبناني.كما تقع على الكنيسة مسؤولية تربوية وروحية في تنشئة الأجيال الجديدة على محبة الوطن، واحترام الاختلاف، والالتزام بالقيم، والمشاركة في الحياة العامة، حتى لا تتحول الهجرة إلى انقطاع عن الجذور، بل إلى امتداد للعطاء والانتماء.وتابع: "نتمنى أن تكون زيارتك إلى كندا مناسبة لتعزيز التواصل بين لبنان المقيم ولبنان المنتشر، وأن تحمل معك إلى لبنان رسالة واضحة مفادها أن أبناء الجالية، بكل تنوعهم وانتماءاتهم، لا يزالون متعلقين بوطنهم، ويتطلعون إلى دولة تحميهم، وتصون حريتهم، وتضمن مستقبل أولادهم.ونحن من جهتنا سنبقى نعمل على جمع الطاقات، وتقريب المسافات، وتشجيع القيادات السياسية على وضع المصلحة الوطنية فوق الاعتبارات الحزبية والشخصية.فلبنان أكبر من أحزابه، وأبقى من خلافاته، ومستقبله مسؤولية مشتركة لا يستطيع أي فريق أن ينهض بها منفرداً.أهلاً بك مجدداً في دارك وبين أهلك، ونسأل الله أن يحفظ لبنان وشعبه، وأن يمنح المسؤولين فيه الحكمة والشجاعة لاتخاذ القرارات التي تعيد إلى الوطن سيادته واستقراره، وإلى أبنائه الثقة والرجاء".