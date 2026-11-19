زار العامة ركان مستشفى التأهيل الطبي التخصصي التابع لمؤسسات أحمد خالد الاجتماعية في منطقة ، حيث كان في استقباله رئيس مجلس العمدة وسيم الوزان، ومدير عام الأوقاف الإسلامية الشيخ زهير كبّي، إلى جانب أعضاء مجلس العمدة ومديرة المستشفى سوسن ، والمدير الطبي محمد عيتاني، والمدير العام دندن.

وعُقد اجتماع موسع جرى خلاله البحث في أوضاع المستشفى، المصنف ضمن مؤسسات الفئة الثانية، حيث اطلع الوزير على الخدمات التأهيلية التي يوفرها، ومنها العلاج الفيزيائي والتوازن والمشي، والعلاج المائي، وعلاج النطق، والعلاج الانشغالي، إضافة إلى التحديات التي تواجه إدارته.

واتُّفق خلال الاجتماع على إعداد إدارة المستشفى دراسة تفصيلية تصنف الخدمات المقدمة وتحدد كلفة كل منها، بما يسمح بتقييم الاحتياجات وفقاً لطبيعة الحالات التي يستقبلها، تمهيداً لتحديد التغطيات والأسقف المالية المناسبة.

وتندرج هذه الخطوة في إطار تحضير لموازنة العام المقبل، وسعي الوزير ناصر الدين إلى تخصيص مستشفيات الفئة الثانية بموازنات محدّثة تتناسب مع احتياجاتها.

كما جال الوزير في طبقات المستشفى وأقسامه، واطلع على أوضاع المرضى الذين يتلقون العلاج فيه.

وفي تصريح له، أعرب ناصر الدين عن سروره بزيارة المؤسسة، مشيداً بتاريخها العريق ودورها في تقديم الخدمات والرعاية، فضلاً عن علاقتها المميزة بالمرضى والقطاع الصحي.

ولفت إلى أن وزارة الصحة كانت قد رفعت قبل فترة وجيزة التغطيات الصحية المخصصة لمستشفيات الفئة الثانية لمواكبة احتياجاتها، إلا أن الإمكانات المتاحة لا تزال أقل من حجم المتطلبات القائمة.

وأوضح أنه جرى الاتفاق على إعداد دراسة تشكل أساساً للبحث في سبل تطوير رعاية المسنين والمرضى من ذوي الحاجات الخاصة، مؤكداً حرصه على دعم المؤسسات التي تضطلع بدور محوري في الرعاية الصحية والاجتماعية.

وأعرب عن أمله في التوصل إلى حلول مرضية، محذراً من أن غياب هذه المؤسسات عن القطاع الصحي من شأنه أن يزيد الأوضاع صعوبة.